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【BNO移民】英國家長嫌棄公立學校 爭相為子女轉到私校

環球社會熱點 21:10 2020/07/28

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新型冠狀病毒疫情持續，英國學校授課受嚴重干擾，缺乏資源的公立學校難以實行網上教學，不少英國中產家長擔心子女學習進度，紛紛安排子女轉讀私校。疫情下，英國公立學校及私校階級兩極化的狀況恐更嚴重。

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疫情下，學生無法回校上課，英國私校及公立學校教學質素差距即時浮現。調查發現，僅得分別3%及6%的英國公立小學及中學，能為學生提供直播課堂，而私立小學及中學的比率，則分別達59%及72%。

不少家長非常擔心，紛紛安排子女轉校，《衛報》報道，多間私校校長都表示，近期收到的入學查詢大增。

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劍橋大學榮休教授Diane Reay表示，將子女送到公立學校的富有中產家長，發現公校及私校在電子教學上的差距，而爭取學校改善太過費時費力，最簡單的解決方法是轉校。

她指出，兩者所獲資源差距大，25%的教育開支花在7%私校學生上。她警告，疫情恐令公校及私校學生的社會階級差距變得更大。有私校校長坦言，私校學生能夠上課，公立學校則不能，私校學生很難不佔優勢。

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責任編輯：文青青

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