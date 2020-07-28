【強積金】MPF業界冀推港版納指新基金 盼監管當局放行

▲ 俗稱「港版納指」的恒指科技股指數出台兩天，打工仔亦希望MPF有此選擇。

俗稱「港版納指」的恒指科技股指數，本周一（7月27日）正式登場，業界料強積金（MPF）供款人對投資這類新經濟股的興趣驟增，亦希望受託人推出「港版納指」MPF的新基金。不過，有市場人士關注，自宏利於2008年推市面獨市供應的「宏利康健護理MPF基金」以來，過去12年積金局再未放行「行業基金」（sector fund），又或主題式產品，因而擔心風險較高主打科技股的MPF，監管當局會拒批新產品。

積金局回應本報查詢指，強積金制度是為本港工作人口建立退休儲蓄計劃，當局有責任在制訂投資規例時採取審慎的態度。

積金局發言人強調，當局在審核不同類型的強積金基金的申請時，首要考慮計劃成員的利益，例如其投資目標及政策，及投資項目的多元化程度等。 積金局會因應各地區的市場和經濟發展、業界意見及風險管理問題，持續研究及檢討相關審核準則。

問及俗稱懶人基金的預設投資（DIS），於3年前面世以來，現已鮮有其他類別的新MPF基金出台，當局是否擔心成員「唔識揀、選擇難」，又或其它原因。積金局發言人回應，除了預設投資策略 外，局方於2019年初設立「投資解決方案實驗室」（Investment Solutions Lab），並於今年4月1日向強積金受託人發出相關產品開發指引，藉此鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在退休前的供款階段，以及退休後的提取階段，提供投資新方案，應對長壽及通脹風險。業界對指引的反應十分正面，局方亦已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前推出市場。

此外，3間受託人亦對此作回應，包括「一哥」宏利及滙豐，以及中銀保誠。

作為龍頭之一的滙豐今晚（7月28日）回應指，根據積金局在2011年發出關於批准成分基金的指引，受託人如欲在計劃中新增成分基金，須滿足的條件、包括新成分基金採用不同的投資政策，以及符合成員的利益等。在新增成分基金的類型方面，股票基金至少需跟區域性的股票基金（如亞太區股票基金）一樣多元化，不僅在證券的數目，而且涉及規模、行業多樣化、投資市場的經濟體發展階段等等。因此，在此框架下，近幾年來市場上未有推出行業基金。

滙豐發言人又說，樂於見到強積金行業近來的改革，比方︰擴大強積金可投資REITs的比例及市場數目，以及早前當局發出開發退休投資產品的指引。隨着包括恒指科技指數在內的投資市場，新舉措陸續有來。滙豐作為本港最大的強積金供應商之一，會與當局緊密合作，在可行的框架內積極研發新產品，開拓退休產品的新領域，為成員開發及提供更優質的投資方案，幫助強積金儲備增值。

那邊廂，宏利表示，作為本港最大強積金計劃的保薦人，對未來的產品策略將專注「適合退休市場」方向發展，現正積極響應積金局早前就開發投資退休方案的呼籲，計劃於不久的將來在強積金平台推出嶄新方案，讓成員在供款階段（退休前） ，以中長線投資跑贏通脹並累積財富，而在提取階段（退休後）則可獲定期派發穩定收入

對於宏利會否推追蹤恒指科技指數的ETF，又或相近的MPF新產品？宏利發言人重申，任何強積金產品的投資，須符合有關當局的投資規例及開發退休投資產品的指引。只要產品適合退休市場的需要，均會積極研究，致力為強積金成員提供最全面的基金選擇。

宏利又說，積金局去年設立投資解決方案實驗室（Investment Solutions Lab），藉此鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案，並與業界組成工作小組，尋求開發退休投資方案。局方已在今年4月初向強積金受託人發出開發退休投資產品的指引，當中就退休投資方案的研發訂出四項原則供業界參考，包括要透明、簡單以便打工仔易於理解，還要以目標為本，適合打工仔在不同階段的需要，定期檢視表現以符合預期效果，而收費水平亦必須合理.

至於中銀保誠指，歡迎優化強積金產品選擇的建議，相信業界亦會因時制宜，考慮不同投資產品的可能性，讓市民有更多選擇。惟在考慮增加強積金投資選擇的同時，亦須小心衡量投資產品的風險。

中銀保誠補充，積金局近來一直致力推動市場增加被動式管理基金，並要求受託人在申請成立新基金時，考慮採用指數基金。相信業界申請推出新MPF基金時，會把被動式管理基金（如指數追蹤基金和ETF） ，以及其他類別基金及市場需要，作一併考量。至於當局就其他類別基金的申請審批，是否還有其他考慮因素，則難以置評。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪