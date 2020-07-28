【每日焦點】Motorola將推新摺機RAZR 2　Galaxy S21 Ultra擬採用exynos 1000

▲ 除了萬眾期待的iPhone 12蘋果手機外，Samsung和Motorola都表示即將推出新手機，而近日亦先後流出規格渲染圖，意味著新機快將推出。

現時智能手機滲透率愈來愈高，各大手機廠商都爭相推出新型號手機，迎合市場需要。除了萬眾期待的iPhone 12蘋果手機外，Samsung和Motorola都表示即將推出新手機，而近日亦先後流出規格渲染圖，意味著新機快將推出。

Motorola（摩托羅拉）今年初推出可摺疊手機RAZR，反應雖未如預期般好，但無阻RAZR 2面世的決心。知名科技達人Evan Blass近日上載Moto Razr 2020的渲染圖，可見後置鏡頭更突出，屏幕劉海更窄、底部邊框變薄，而且沒有任何按鈕，未必支援指紋辨識。而早前就有傳出，Razr 2020 5G將搭載支援5G的Snapdragon 765處理器，具有8GB RAM與256GB ROM儲存空間；屏幕為6.7吋，配備後置4800萬像素、前置2000萬像素鏡頭，電池容量為2845mAh。

【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光

另一方面，早前有消息指，三星（Samsung）明年上半年的旗艦手機Galaxy S21系列或會放棄Snapdragon晶片，只採用全自家製的Exynos 1000處理器。不過最近有爆料者表示，只有Galaxy S21 Ultra版本將採用Exynos 1000，而標準版則會採用沒有AMD GPU的Exynos 991或Exynos 992，而Galaxy S21+ 暫時未有定案。

據最新報告顯示，三星在5nm晶片產量有困難，Exynos 1000處理器或會推遲，故暫僅Ultra會使用，同時有助降低零售價格。

Galaxy S21規格流出 僅Ultra版本採用exynos 1000處理器

責任編輯：施雯雯