  • 31°C
香港時間 : 2020728日 (二) 21:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】Motorola將推新摺機RAZR 2　Galaxy S21 Ultra擬採用exynos 1000

科技 21:00 2020/07/28

分享：

除了萬眾期待的iPhone 12蘋果手機外，Samsung和Motorola都表示即將推出新手機，而近日亦先後流出規格渲染圖，意味著新機快將推出。

現時智能手機滲透率愈來愈高，各大手機廠商都爭相推出新型號手機，迎合市場需要。除了萬眾期待的iPhone 12蘋果手機外，Samsung和Motorola都表示即將推出新手機，而近日亦先後流出規格渲染圖，意味著新機快將推出。

Motorola（摩托羅拉）今年初推出可摺疊手機RAZR，反應雖未如預期般好，但無阻RAZR 2面世的決心。知名科技達人Evan Blass近日上載Moto Razr 2020的渲染圖，可見後置鏡頭更突出，屏幕劉海更窄、底部邊框變薄，而且沒有任何按鈕，未必支援指紋辨識。而早前就有傳出，Razr 2020 5G將搭載支援5G的Snapdragon 765處理器，具有8GB RAM與256GB ROM儲存空間；屏幕為6.7吋，配備後置4800萬像素、前置2000萬像素鏡頭，電池容量為2845mAh。

【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光

另一方面，早前有消息指，三星（Samsung）明年上半年的旗艦手機Galaxy S21系列或會放棄Snapdragon晶片，只採用全自家製的Exynos 1000處理器。不過最近有爆料者表示，只有Galaxy S21 Ultra版本將採用Exynos 1000，而標準版則會採用沒有AMD GPU的Exynos 991或Exynos 992，而Galaxy S21+ 暫時未有定案。

據最新報告顯示，三星在5nm晶片產量有困難，Exynos 1000處理器或會推遲，故暫僅Ultra會使用，同時有助降低零售價格。

Galaxy S21規格流出　僅Ultra版本採用exynos 1000處理器

責任編輯：施雯雯

相關文章

【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
今日
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
三星釋出Galaxy Unpacked預告片　「5大新品」亮相
今日
三星釋出Galaxy Unpacked預告片　「5大新品」亮相
Galaxy S21規格流出　僅Ultra版本採用exynos 1000處理器
今日
Galaxy S21規格流出　僅Ultra版本採用exynos 1000處理器
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
2020/07/27
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
內地消費者聲言抵制　iPhone出貨量疫市仍增長32%
今日
內地消費者聲言抵制　iPhone出貨量疫市仍增長32%
5G 6G Samsung AMD Moto iPhone Galaxy S 智能手機 鏡頭 處理器

下一篇文章

【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】WhatsApp允許用戶同時登入多個裝置設備　Telegram提升共享文件上限至2GB
【每日焦點】WhatsApp允許用戶同時登入多個裝置設備　Telegram提升共享文件上限至2GB
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？
【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元