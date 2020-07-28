【香港疫情】美容業呻被「祭旗」　上輪補貼尚未到手惟求助無門

▲ 香港美容業總會創會主席葉世雄認為，是次的停業令僅屬「祭旗」，要求政府提供7成至8成的薪金補貼。（資料圖片）

本地疫情爆發第三波，12種處所又再停業，包括美容院、遊戲機中心等。香港美容業總會創會主席葉世雄認為，是次的停業令僅屬「祭旗」，要求政府提供7成至8成的薪金補貼。

他又直言，今次的停業令僅屬「祭旗」，第三波疫情爆發完全不涉及停業的12種處所，對控制疫情的幫助極小。他認為政府豁免檢疫的決定錯誤，但惡果卻由商戶完全承擔，非常不合理；「正常營業但沒有生意也心甘命抵，但現時是政府用法例不讓我們做生意。」

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第二輪補貼尚未到手 惟辦事處已暫停運作

美容院已停業逾兩周，葉世雄透露目前政府尚未向業界透露有任何補貼。業界曾聯絡議員要求與政府官員會面，可惜杳無音訊。

他又指，部分會員反映第二輪防疫抗疫基金提供的停業補貼尚未到手，估算有三分之一業者仍未獲得資助。然而，據葉了解，處理相關資助申請的辦事處已因疫情暫停運作，可謂求助無門。有美容院已用盡儲備，惟擔心結業未能獲得上一輪資助，而陷於兩難。

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籲補貼7至8成薪金 擴大範圍至供應商

葉世雄建議政府盡快推出補貼，按員工人數代美客院支付7成至8成薪金。現時商戶零收入，從業員手停口停，料將會出現結業潮。

葉續指，事實上美客行業上遊的儀器、產品供應商亦陷入停頓，惟無法從美容業、零售資助中受惠。新推出的補貼應擴大範圍至供應商才合理。

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記者：葉泳珊