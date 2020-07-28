【港股追蹤】上市只係半個月　兩大物管股齊發盈喜

物管行業今年走勢強勁，全因疫情對板塊拖累程度較低，始終無論疫情如何強勁，管理費還是照收。加上普遍物管公司都有大發展商在背後撐腰，在管面積在上市首數年例必顯著上升，業績不斷向好也是預期之內。兩隻同樣於本月上旬上市的物管股弘陽服務（01971）及正榮服務（06958），上市第三個星期齊齊發盈喜，前者今日（28日）股價升超過6%，後者更急升逾11%。

弘陽服務預期，上半年剔除一次性上市開支等因素的經調整溢利，按年上升不少於50%，公司指，在管項目數量增加、非業主增值服務及社區增值服務的收入增加，均為純利上升的主要原因。

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正榮集團預期，今年首六個月，公司盈利按年將錄得超過90%增長，同樣受惠在管物業總建築面積增加，及非業主增值服務及社區增值服務的收益增加。

兩間物管公司分別有弘陽地產（01996）及正榮地產（06158）在背後支持，業績水漲船高也是順理成章，相信會是今年物管股的趨勢。現時大型龍頭，甚至多隻中型物管股，都有內房企業給予項目，這些股份更值得吼實。弘陽服務及正榮服務現時仍屬半新股，估值仍有憧憬，短期尚有機會吸引資金短炒，值得留意。

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