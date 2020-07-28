【全日禁堂食】戶戶送首推早餐服務　料助餐廳增1成收入

▲ 戶戶送宣布，即日起推出全新的早餐服務，透過戶戶送平台提供早餐服務的餐廳，預料可增加總收入一成。(資料圖片)

港府明日（29日）起全面禁止食肆堂食服務，導致外賣需求與日俱增。戶戶送宣布，即日起推出全新的早餐服務，顧客可於平日早上7時45分或週末早上9時起訂購，透過戶戶送平台提供早餐服務的餐廳，預料可增加總收入一成。

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提供早餐服務重點餐廳包括麥當勞、Beans 荳子、The Coffee Academics、翠華餐廳、Isaac Toast & Coffee等。此外，戶戶送就外賣自取服務投資過千萬元，由明天（7月29日）起兩個星期，於精選餐廳選擇外賣自取的顧客仍可享8折優惠，並於早前宣布延長送餐時間至晚上11時30分。

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戶戶送將於未來數個星期，推出超過2,000項折扣優惠，涵蓋各個時段的外賣及自取服務，以助餐廳增加收入和吸納新客。餐廳優惠包括即日至8月14日Delifrance全單8折、Chick in a Box全單7折、MOS Burger特盛BLT和牛漢堡 8折；即日至8月31日K11 MUSEA指定餐廳如百味堂、 喫麵等全單7折。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，在第三波疫情爆發期間，戶戶送的服務需求持續增加，並於過去數週就所有外賣自取訂單提供大額折扣，推動餐廳夥伴的收入增加超過5,000萬元。

▲ 戶戶送將推出超過2,000項折扣優惠

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責任編輯：朱悅瀅