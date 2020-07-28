  • 31°C
香港時間 : 2020728日 (二) 21:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　

科技 20:37 2020/07/28

分享：

日前有來自技術、金融、零售和其他領域，包括任天堂、微軟、迪士尼等超過50間知名公司的內部軟件源代碼在網上洩漏。

近年網絡黑客攻擊事件不斷，日前就有來自技術、金融、零售和其他領域，包括任天堂、微軟、迪士尼等超過50間知名公司的內部軟件源代碼在網上洩漏。

【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱

據外國科技網站Bleeping Computer報告指，瑞士開發人員Tillie Kottmann從 Microsoft、Nintendo、Disney等公司中獲取內部源代碼。由於DevOps應用程式的安全性不足，促使公司信息表露無遺。Tillie Kottmann將這些源代碼發布在 GitLab，並把它們標記為「機密」和「機密與專有」，任何人都可以打開和訪問有關代碼；同時他又在自己的Twitter帳戶上發布指向GitLab的連結。

根據Polygon報道，其洩露的Nintendo代碼引起了遊戲界的關注，使公司內部一些經典遊戲的源代碼得以深入了解，而洩露的任天堂代碼在網上被稱為「GigaLeak」。

【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶

對於是次事件，安全專家Jake Moore回應指，將源代碼提供給公眾查看，可以使網絡攻擊者更容易竊取公司的機密信息。專家又指，「失去對互聯網源代碼的控制，就像把銀行的藍圖交給劫匪一樣。」

現時，Tillie Kottmann已答應刪除這些源代碼，而GitLab也不會再列出以往從 Daimler得到的源代碼。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【網絡安全】Facebook「帳戶安全大聲公」　提醒名人啟用雙重驗證
2020/07/20
【網絡安全】Facebook「帳戶安全大聲公」　提醒名人啟用雙重驗證
【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟
2020/07/23
【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
2020/07/21
【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱
【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊
2020/07/18
【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
2020/07/18
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
軟件 金融 黑客 任天堂 Microsoft Disney Twitter 遊戲

上一篇文章

【每日焦點】Motorola將推新摺機RAZR 2　Galaxy S21 Ultra擬採用exynos 1000

下一篇文章

內地消費者聲言抵制　iPhone出貨量疫市仍增長32%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【5G手機】Motorola第二代摺機RAZR 2渲染圖曝光
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
【華為5G】5G部署告一段落　華為三大建議籲全球充分應用
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？
【區塊鏈技術】Blockchain興起　環球金融SWIFT系統或被取代？
【每日焦點】WhatsApp允許用戶同時登入多個裝置設備　Telegram提升共享文件上限至2GB
【每日焦點】WhatsApp允許用戶同時登入多個裝置設備　Telegram提升共享文件上限至2GB
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機