【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份　

▲ 日前有來自技術、金融、零售和其他領域，包括任天堂、微軟、迪士尼等超過50間知名公司的內部軟件源代碼在網上洩漏。

近年網絡黑客攻擊事件不斷，日前就有來自技術、金融、零售和其他領域，包括任天堂、微軟、迪士尼等超過50間知名公司的內部軟件源代碼在網上洩漏。

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據外國科技網站Bleeping Computer報告指，瑞士開發人員Tillie Kottmann從 Microsoft、Nintendo、Disney等公司中獲取內部源代碼。由於DevOps應用程式的安全性不足，促使公司信息表露無遺。Tillie Kottmann將這些源代碼發布在 GitLab，並把它們標記為「機密」和「機密與專有」，任何人都可以打開和訪問有關代碼；同時他又在自己的Twitter帳戶上發布指向GitLab的連結。

根據Polygon報道，其洩露的Nintendo代碼引起了遊戲界的關注，使公司內部一些經典遊戲的源代碼得以深入了解，而洩露的任天堂代碼在網上被稱為「GigaLeak」。

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對於是次事件，安全專家Jake Moore回應指，將源代碼提供給公眾查看，可以使網絡攻擊者更容易竊取公司的機密信息。專家又指，「失去對互聯網源代碼的控制，就像把銀行的藍圖交給劫匪一樣。」

現時，Tillie Kottmann已答應刪除這些源代碼，而GitLab也不會再列出以往從 Daimler得到的源代碼。

責任編輯：施雯雯