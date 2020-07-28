【日本疫情】日增964確診 政府仍鼓勵民眾工作度假

新冠肺炎疫情全球大流行，日本周二（28日）再增964宗病例。但疫情持續多月，已重挫日本旅遊業。日本政府卻宣佈拯救本土旅遊業的新計劃，打算推廣「Workation」（工作度假），鼓勵日本民眾前往旅遊景點一邊工作一邊度假。

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由於日本自上周四（23日）起一連四日為長假期，前往接受新冠病毒檢測的人數大幅減少，導致周末的確診數字有下跌趨勢。日本上周四新增981宗確診，創出疫情爆發以來新高。日本周二的確診數字達964宗，代表疫情未有放緩趨勢。

日本內閣官員周一（27日）舉行會議，內閣官房長官菅義偉表示，政府鼓勵民眾在工作同時享受假期，計劃推廣工作度假的旅遊業新策略，以支持本地旅遊業。

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菅義偉指出，政府希望推廣新工作模式，讓民眾可嘗試於溫泉旅館等度假景點工作，同時幫助旅遊業復甦。他更表示，政府正考慮協助酒店安裝Wi-Fi，讓企業可將酒店設施用作衛星辦公室，從而為疫情下缺乏外地旅客的酒店開拓客源。

日本政府早前推出刺激國內旅遊的措施「Go To Travel」，補貼國民於國內旅遊的一半住宿費及旅費。菅義偉更表示，政府於開放外國遊客入境時，做更多準備工作迎接較高消費能力的旅客，包括邀請更多高級酒店加入旅遊業補貼計劃。

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責任編輯：何穎兒

▲ 日本周二（28日）再增964宗病例，政府卻鼓勵日本民眾前往旅遊景點一邊工作一邊度假。