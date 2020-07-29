【區塊鏈】新技術未適用大規模跨境交易　SWIFT優勢何在？

▲ 環球金融銀行業都受科技影響，較傳統的環球銀行金融電信協會（SWIFT）技術，到底會否比新一代的區塊鏈技術淘汰？（資料圖片）

新舊交替永遠都是痛苦的，環球銀行金融電信協會（SWIFT）與新興的區塊鏈（Blockchain）技術，感覺似是嶄新的數碼世代技術，與傳統技術的較量，兩者是競爭還是互補？金融業界專家又是如何看待這場跨時代的爭端？

環球銀行金融電信協會（SWIFT）是一個國際合作組織，早在上世紀70年代已經成立，主要營運環球金融報文網絡，該組織為各國銀行及金融機構提供安全、標準化的和可信的通道與同業交換報文（message），從而完成各類型的金融交易。

▲ SWIFT是由一眾銀行為業界創建，並且由銀行共同擁有，意味著SWIFT是一種非常具體集中且狹隘的應用程式。（資料圖片）

SWIFT使用範圍較狹隘

近年新興區塊鏈技術憑去中心化特性，似乎能挑戰SWIFT的地位。台灣區塊鏈初創公司CoolBitX創辦人兼行政總裁歐仕邁（Michael Ou）則表示，實際上，SWIFT和區塊鏈不能以「蘋果對蘋果」般比較，因為它們代表了價值鏈的不同階段。「SWIFT是由一眾銀行為業界創建，並且由銀行共同擁有，意味著SWIFT是一種非常具體集中且狹隘的應用程式。」

▲ 台灣區塊鏈初創公司CoolBitX創辦人兼行政總裁歐仕邁（Michael Ou）表示，不應將這兩種技術視為競爭對手，而應視其為解決金融領域當前的問題，讓新技術成為該行業在未來幾年持續發展的推動力。（受訪者提供圖片）

歐仕邁指出，區塊鏈不是網絡，而是分佈式賬本技術，是使用去中心化系統的應用程序的基礎結構，當中的數據不由中央實體持有，而在區塊鏈上可以構建成千上萬種應用程式。「對於金融行業，則可以在區塊鏈上構建應用程式以實現跨境轉移（cross-border transfers）。」

歐強調，區塊鏈雖然已經證實，可以做到高效率的交易處理，但銀行方面，必須全面更新其系統，才可以建立並使用以區塊鏈為基礎的跨境交易。

鑑於現時金融機構仍使用傳統系統架構，以目前的區塊鏈技術，仍然未能成熟地處理大規模的跨境交易，該技術仍然在起步階段，但該技術有很大潛力，相信未來該技術能持續改變金融、銀行業界。

互為對手 還是互補？

滙豐銀行增長與創新部高級經理Jean-Christophe Manghardt表示，SWIFT系統模式在銀行業界已使用多年，是基本的跨銀行通訊方式，多年來都穩定可靠。「儘管SWIFT近年嘗試簡化貿易融資，但似乎未有太大改善，例如，信用證（Letters-of-Credit）的應用，貿易文件的紙張使用，以及端到端可見性，對客戶，無論是買方和賣方多年來都感到困擾。」

▲ 滙豐銀行增長與創新部高級經理Jean-Christophe Manghardt表示，區塊鏈技術可以簡化貿易和貿易融資的端到端數碼化能力，而目前，SWIFT就較難做到這一點。（受訪者提供圖片）

Jean解釋，區塊鏈技術的確能減少對紙張的依賴，其去中心化特性，可以更快速度建立網絡。「最重要的是，該技術可以簡化貿易和貿易融資的端到端數碼化能力，而目前，SWIFT就較難做到這一點。」他坦言，SWIFT的受歡迎程度，不會影響新技術如區塊鏈技術的發展，因為後者的確能夠簡化交易，在貿易融資方面能夠解決不少問題，而前者就做不到。

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歐仕邁表示，SWIFT中仍然有弱點，例如會遭受黑客攻擊。但他補充，實際上，SWIFT已開始積極研究以區塊鏈技術解決自身弱點，並進一步研發區塊鏈項目。

但歸根究底，不應將這兩種技術視為競爭對手，而應視其為解決金融領域當前的問題，讓新技術成為該行業在未來幾年持續發展的推動力。

區塊鏈金融服務公司Standard Kepler董事總經理鄧進一表示，SWIFT或能用Blockchain提升效率，但當中區塊鏈的效用不會太明顯。「相反區塊鏈亦可以從中建立一個類似SWIFT的系統機制，這個不屬於任何機構的『SWIFT』，就可以拥有自己的准则、軟件及基礎建設，讓該機制下的用戶能在全世界交易，Bitcoin就是其中一個例子。」

▲ 區塊鏈金融服務公司Standard Kepler董事總經理鄧進一表示，但他亦坦言，SWIFT的優勢並非速度、穩定性等技術指標，而是有龐大的銀行網絡效應。（李彥煒攝）

但他亦坦言，SWIFT的優勢並非速度、穩定性等技術指標，而是有龐大的銀行網絡效應。「情況就好像，一個新推出的Messenger App，是很難取代現有的Whatsapp一樣。」

記者：李彥煒