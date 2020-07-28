【美股焦點】輝瑞上季經調整利潤勝預期+麥當勞3M業績　一文看清焦點美股業績

▲ 3M第二季收入為72億美元，按年跌12.2%

多家重磅美股本周陸續放榜，3M（美︰MMM）公布截至6月底止第二季業績，期內收入為72億美元，按年跌12.2%；每股盈利為2.22美元，按年增長15.6%；經調整後每股盈利為1.78美元，按年跌16.4%，遜預期。

3M經調整每股盈利遜預期

3M主席Mike Roman表示，儘管公司的業績受到了全球經濟放緩的嚴重影響，但靠執行良好，管理成本令公司現金流增長。公司正在採取行動應對近期挑戰，同時不懈地為客戶進行創新，並為未來進行投資，以擺脫經濟放緩的局面，並繼續為股東創造長期價值。

公司表示，由於疫情的持續發展和不確定的影響，無法以合理的準確度估算持續時間，恢復幅度和發展速度。公司決定不提供業績指引。

輝瑞上季經調整利潤跌2.6%勝預期

跨國製藥公司輝瑞（美：PEF）也公布第二季財務報告，經調整淨利潤按年下跌2.6%至44億美元，經調整每股盈利跌至0.61美元，均勝預期，銷售收入則按年跌11%至118億美元，亦稍勝預期。

輝瑞季度盈利下滑，主要因新冠肺炎疫情期間，市場對其藥物產品需求下降，加上競爭加劇。

麥當勞上季純利大跌68%

連鎖快餐巨頭麥當勞（美：MCD）上季收入為37.6億美元，按年跌30%，大致符預期；淨利潤4.84億美元，按年跌68%，每股股盈利0.65美元。扣除單次事項，經調整後每股盈利為0.66美元，低過市場預期0.74美元。

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