【美股焦點】一文看清焦點美股業績　Spotify第2季收入遜預期

▲ 3M第二季收入為72億美元，按年跌12.2%

多家重磅美股本周陸續放榜，包括3M、麥當勞、輝瑞、星巴克、AMD及Visa。

波音上季營收按年跌25% 遜預期

波音（美：BA）第二季核心每股虧損4.79美元，較市場預期每股虧損2.54美元差，去年同期核心每股虧損5.82美元；營收為118億美元，按年下跌25%，同樣遜市場預期。

【美股焦點】波音上季營收按年跌25% 遜預期

通用電氣收入跌24%

通用電氣（美︰GE）第二季收入177.5億美元，按年跌24%；經調整每股虧損0.15美元，差過市場預期0.1美元。

Spotify第2季收入升13% 遜市場預期

Spotify（美：SPOT）第2季度收入按年升13%至18.9億歐元，市場預期19.28億歐元，去年同期16.67億歐元。

音樂串流需求回升，付費用戶達1.38億，超市場預期，Premium用戶按年增長27%

星巴克經調整每股虧損46美仙 勝預期的虧損59美仙

星巴克經調整每股虧損46美仙，收入42.2億美元，均勝預期。星巴克受累新冠肺炎疫情，季度由盈轉虧，虧損6.78億美元或每股58美仙，加上員工有薪假期及安全措施，加重企業成本。收入下跌38%，至42.2億美元，輕微高出市場預期的40.7億美元。公司預期疫情大流行導至31億美元的損失。

至於星巴克第二大市場中國，上季同店銷售僅跌19%。星巴克預期本季只跌5%。

星巴克向下修訂本季預測，預期每股盈利6美仙至21美仙，較6月的11美仙至36美仙進一步下調。至於經調整每股盈利則為18美仙至33美仙，早前預測為15美仙至40美仙。

AMD受惠PlayStation 5及新Xbox 上調盈測

AMD經調整每股盈利13美仙，市場預期為16美仙。收入19.3億美元，升26%，市場預期為18.6億美元。晶片及顯示卡等收入佔13.7億美元，增長45%，符預期。本季預測收入25.5億美元，市場原預測只是23.2億美元。AMD全年預測增長更由25%，上調至32%，公司預期PC市場是增長而不是下降，而微軟及SONY將推出AMD的新產品。CEO Lisa Su指出，預期下半年增長強勁，因為PlayStation 5和Xbox Series X的推出。

另外，Intel推遲7納米晶片的推出，而AMD則已銷售7納米晶片，該消息同樣刺激股價。

VISA

第三財季營收48億美元，市場預期48.25億美元，去年同期58億美元。經調整每股收益1.06美元，市場預估1.03美元。

3M經調整每股盈利遜預期

3M（美︰MMM）公布截至6月底止第二季業績，期內收入為72億美元，按年跌12.2%；每股盈利為2.22美元，按年增長15.6%；經調整後每股盈利為1.78美元，按年跌16.4%，遜預期。

3M主席Mike Roman表示，儘管公司的業績受到了全球經濟放緩的嚴重影響，但靠執行良好，管理成本令公司現金流增長。公司正在採取行動應對近期挑戰，同時不懈地為客戶進行創新，並為未來進行投資，以擺脫經濟放緩的局面，並繼續為股東創造長期價值。

公司表示，由於疫情的持續發展和不確定的影響，無法以合理的準確度估算持續時間，恢復幅度和發展速度。公司決定不提供業績指引。

輝瑞上季經調整利潤跌2.6%勝預期

跨國製藥公司輝瑞（美：PEF）也公布第二季財務報告，經調整淨利潤按年下跌2.6%至44億美元，經調整每股盈利跌至0.61美元，均勝預期，銷售收入則按年跌11%至118億美元，亦稍勝預期。

輝瑞季度盈利下滑，主要因新冠肺炎疫情期間，市場對其藥物產品需求下降，加上競爭加劇。另外，公司亦表示， 希望在9月前將新型抗病毒藥物用於新冠肺炎臨床治療。 輝瑞行政總裁 Albert Bourla表示，總統 特朗普簽署降低美國處方藥成本的行政命令，將導致「巨大破壞」。他坦言對 行政命令感到失望。

麥當勞上季純利大跌68%

連鎖快餐巨頭麥當勞（美：MCD）上季收入為37.6億美元，按年跌30%，大致符預期；淨利潤4.84億美元，按年跌68%，每股股盈利0.65美元。扣除單次事項，經調整後每股盈利為0.66美元，低過市場預期0.74美元。

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