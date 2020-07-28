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工銀國際：泰禾債券違約對內房美元債市影響不大

即市財經 19:06 2020/07/28

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工銀國際認為，泰禾違約未對其他內房債券造成明顯衝擊

內房泰禾7月初未能支付一筆在岸中期票據的利息，構成債務違約，並觸發交叉保護條款，成為繼2015 年佳兆業 （01638） 後，再有大型內房發展商債券違約。工銀國際報告指，泰禾債券違約並未明顯影響其他高槓桿地產商所發的美元債。

工銀國際指出，泰禾主要依賴非標融資快速擴張，但過高的非標融資佔令泰禾面對高融資成本問題，去年泰禾利息資本化率高達 10%，甚至明顯高於恆大 （03333） 的 8%。然而，泰禾的周轉率較低，主要因為其主打高級產品的策略拖慢周轉速度，加上高線城市限價調控，最終引發其債務危機。

事實上，去年4月泰禾已出現多宗信託債務違約，當時泰禾基本暫停在公開市場買地，並出售多個項目，以緩解資金緊張的問題。

不過，在一系列措施後，但泰禾的財務問題仍然嚴峻，截至今年首季，公司現金及等價物大幅下滑至 42 億元（人民幣，下同），短期有息負債餘額則增至 709 億元。受到疫情等衝擊，今年上半年泰禾合約銷售金額較去年同期大幅下跌 44%至248 億元，進一步加劇其債務危機。現時泰禾多筆離岸美元債價格只餘下三成多。

據去年財報，活躍於離岸債市的內房中，富力 （02777） 、融創 （01918） 、恆大，及佳兆業槓桿率相對較高，分別為 199%、179%、159%、147%，但上述公司有龐大的土地貨值，規模足以充分覆蓋較其有息債務，故泰禾債券違約並未明顯影響這些高槓桿地產商美元債。

泰禾的財務狀況引起關注，其與子公司泰禾人壽的互動亦引來關注，例如早前便有報道指泰禾計劃出售泰禾人壽，作價約10億美元。

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