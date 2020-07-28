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【滙豐股價】滙豐若再停派息　投資者每股恐少收總共4元

即市財經 18:59 2020/07/28

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滙豐 （00005） 股價再受延長停止派息傳聞影響，外電報道，英倫銀行研延長禁止銀行派息至年底，審慎監管局（PRA）正就今年第四季銀行股息分配計劃進行評估，滙豐料受影響。滙豐已停止派息3季，投資者少收多少股息？若明年未能派末期息，將總共少收4元。

滙豐4月突然宣布今年不派息，末期息亦撤銷派發，投資者在每股末期息少收0.21美元（約1.6275港元）。不派第一次中期息，少收約0.1美元（約0.775港元）。預期不派第二次及第三次中期息，少收共0.2美元（約1.55港元），即截至年底，投資者每股少收約2.4元。

據最新發展，英銀行第四季派息亦恐受影響。據市場預期，明年料滙豐派發每股末期息0.21美元（約1.6275港元），投資者擔心，若銀行股跨年停派息，將大幅減低滙豐減息的預期，令滙豐恢復派息變得遙遙無期。

至於對股價影響，滙豐若派息後，按理股價會減去派息額，若停止派息，股價減少受除淨的影響；投資者轉為關心滙豐的業務前景，若業務有前景，亦可支撑股價，不過，環球息口低，經濟情況欠佳，業務前景仍見有憂慮。

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香港股票 經濟 英倫銀行 派息 除淨 滙豐控股（00005）

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