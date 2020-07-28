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和記電訊香港半年少賺22% 中期息減22%至2.28仙

即市財經 18:58 2020/07/28

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和記電訊香港上半年少賺22%，中期息按年減少22%至2.28仙。

經營3香港的和記電訊香港 （00215） 公佈截至6月底半年業績，服務收益按年跌7%至16.6億元，純利按年跌22%至1.46億元，派發中期股息每股2.28仙，按年減少22%。以今日收市價1.36元計算，周息率約4.4厘。

和記電訊表示，受新冠病毒疫情影響，漫遊收益大幅下跌，按年減少38%，但本地服務收益微升1%，令上半年總服務收益減少。截至6月底，集團港澳客戶人數保持穩定，維持於約330萬名，由於企業市場貢獻增加，本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）上升5%至150元。

和電香港主席霍建寧表示，疫情變化不定的情況預期將會持續，短期內營商環境亦將充滿嚴峻挑戰。漫遊業務預計於下半年依然受挫，而消費者及企業客戶對開支亦變得非常審慎。不過，儘管疫情帶來衝擊及不明朗因素，市場對自動化及企業解決方案的需求，卻因各行各業推出抗疫措施而急升，因而令集團受惠。集團將善用先進的網絡基建、與長和集團其他成員的緊密聯繫，以及與環球夥伴攜手合作，繼續發揮商業對商業（B2B）的業務優勢。

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香港股票 業績公布 霍建寧 和記電訊香港（00215）

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