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【樓市現象】 疫情加限聚令下「無樓睇」成交增 代理如何「見招拆招」﹖

股樓投資 19:10 2020/07/28

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新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，政府呼籲市民減少外出，準買家也避免外出睇樓，同時不少業主也擔心將單位開放予「街外客」睇樓，增傳播病毒風險，寧願先「封盤」為上。有見及此，代理也「見招拆招」，有代理表示，會盡量安排準買家先參觀「鎖匙盤」單位，即交吉單位，減低人群接觸的機會。

【樓市現象】疫情告急限聚令加辣 業主急走貨 豪宅連錄蝕讓 又一居蝕逾300萬沽出

但如準買家鐘情的放盤仍有業主居住，業主又不太願意「開門」予準買家睇樓，可先參觀類近間隔的「鎖匙盤」單位，再同時瀏覽樓盤相片、視頻，甚至360度VR實景圖，了解物業間隔及內櫳情況。至於政府也將限聚令進一步收緊至二人，對於此規限，代理指將客人送到放盤單位門外後，就由業主親自向準買家介紹單位。

【疫市求存】防疫措施再加辣商舖業主「跪低」求租 銅鑼灣核心地段舖租慘跌8成仍未跌夠﹖


事實上，疫情下「無樓睇」的成交明顯增加。一般而言，「無樓睇」單位多數叫價較低，亦更有議價空間。中原地產分區營業經理胡國輝表示，疫情下社會氣氛緊張，近日東涌區睇樓量有所減少，不過買家入市意欲普遍不減，遇到平價放盤，亦會入市。其中映灣園16座中層H室，實用面積927平方呎，三房套房間隔，享海景，仍有租客，無樓睇，但單位將會交吉易手。上址叫價980萬元，放盤不足1個月，迅速吸引買家洽購，議價後以963萬元成交，折合平均實用呎價10,388元。

【低水屋苑】 牛頭角樂雅苑2房478萬沽 創逾半年低位 呎價僅1.1萬元平絕東九龍屋苑


他補充，上述成交單位位於16座，屬於最新期數，放盤一向較受歡迎，造價亦會較其它期數單位稍高。胡國輝指，買家為家庭客，心儀同類放盤多時，見難得有新放盤，而且價錢較銀行估價約1,000萬元稍平，故不惜不睇樓入市。


另方面，將軍澳蔚藍灣畔也錄「無睇樓」成交，將軍澳蔚藍灣畔3座中低層G室，實用面積約490平方呎，為兩房間隔，坐擁罕有開揚內園景致。是次買家無睇樓的情況下，經過一輪議價及考慮後，獲業主由叫價828萬元減至以785萬元拍板購入，當中減價43萬元或約5%，折合實用面積呎價約16,020元。據了解，原業主於2013年2月，以460萬元買入單位。持貨7年至今，現轉手帳面獲利約325萬元，單位升值約71%。

【樓市現象】政府籲市民減少外出惟新界區二手成交反升 代理：買家見有「筍盤」即果斷入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新措施於周三（29日）凌晨實施，全民減少出行的情況下，睇樓活動難免受影響，但相信全民齊心抗疫，於疫情受控後，物業將一如其他商品市場如黃金般急速反彈。中原地產亦會加強網上宣傳，並鼓勵客戶可先從中原網頁及手機應用程式，以「視頻睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」先篩選心水放盤，然後約中原代理帶看，一方面可安坐家中睇樓，另一方面亦可把握入市筍盤機會，事實上，過去半年，中原「視頻睇樓」的瀏覽量已較去年同期增加逾2倍。

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撰文 : 陳詠妍

限聚令 放盤 疫情 新冠肺炎疫情

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