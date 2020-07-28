【西班牙疫情】加泰新症佔全國近半 多國收緊入境

西班牙疫情反彈，新增的新冠肺炎病例集中在加泰羅尼亞地區。加泰羅尼亞領袖托拉（Quim Torra）表示，目前的情況與3月未封城的高峰相似，未來10日是關鍵，若疫情危急，不得不封城。多國相繼收緊對西班牙的入境措施。

加泰上周新增5487宗確診病例，前一周新增3485宗，合計佔西班牙過去14日的新症近一半，主要來自酒吧和夜店群組。鄰近加泰的亞拉岡亦受牽連，兩日多了738宗新病例。

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英國隨即叫停免隔離措施，要求從西班牙返國的人隔離14日。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）周一（27日）稱，英國政府「被誤導了」，會繼續與英國溝通。

西班牙是英國人熱門度假勝地，去年有1800萬名英國人前往當地旅遊，佔西班牙入境旅客的2成。

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歐洲疾控管中心（ECDC）數據顯示，西班牙近兩周每10萬人有39.4人染疫，英國與法國分別為每10萬人有14.6宗確診。

繼英國、法國和挪威，德國和愛爾蘭都收緊對西班牙的入境措施。德國政府建議國民，不要前往西班牙的疫情高風險地區，以及計劃強制從高風險區回國的旅客接受檢疫。愛爾蘭亦針對西班牙旅客，實施強制隔離檢疫。

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記者：韓羚