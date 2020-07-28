  • 31°C
香港時間 : 2020728日 (二) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【西班牙疫情】加泰新症佔全國近半 多國收緊入境

環球社會熱點 18:48 2020/07/28

分享：

西班牙疫情反彈，新增的新冠肺炎病例集中在加泰羅尼亞地區。加泰羅尼亞領袖托拉（Quim Torra）表示，目前的情況與3月未封城的高峰相似，未來10日是關鍵，若疫情危急，不得不封城。多國相繼收緊對西班牙的入境措施。

加泰上周新增5487宗確診病例，前一周新增3485宗，合計佔西班牙過去14日的新症近一半，主要來自酒吧和夜店群組。鄰近加泰的亞拉岡亦受牽連，兩日多了738宗新病例。

歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」

【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊

英國隨即叫停免隔離措施，要求從西班牙返國的人隔離14日。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）周一（27日）稱，英國政府「被誤導了」，會繼續與英國溝通。

西班牙是英國人熱門度假勝地，去年有1800萬名英國人前往當地旅遊，佔西班牙入境旅客的2成。

【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

歐洲疾控管中心（ECDC）數據顯示，西班牙近兩周每10萬人有39.4人染疫，英國與法國分別為每10萬人有14.6宗確診。

繼英國、法國和挪威，德國和愛爾蘭都收緊對西班牙的入境措施。德國政府建議國民，不要前往西班牙的疫情高風險地區，以及計劃強制從高風險區回國的旅客接受檢疫。愛爾蘭亦針對西班牙旅客，實施強制隔離檢疫。

【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚

相關文章

【美國疫情】特朗普轉發失實防疫資訊 叫人不需戴口罩
今日
【美國疫情】特朗普轉發失實防疫資訊 叫人不需戴口罩
歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」
今日
歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」
【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差
今日
【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差
【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
今日
【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
今日
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
疫情 傳染病 歐洲 加泰羅尼亞 西班牙 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間19:00）

下一篇文章

【美國疫情】特朗普轉發失實防疫資訊 叫人不需戴口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間18:00）
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售