招募全球初創　阿里巴巴香港創業者基金啟動創業比賽

▲ 阿里巴巴香港創業者基金於今（28日）宣佈，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽正式啟動，並接受全球初創報名。

新冠肺炎疫情持續，為本地經濟帶來打擊，初創融資步伐因而受到影響。阿里巴巴香港創業者基金於今（28日）宣佈，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽正式啟動，並接受全球初創報名。

由即日開始，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽已可接受報名，並於本年10月19日截止。比賽分三輪進行，首先在9月至11月舉行初賽，以綫上一對一形式進行，將有20名初創進入複賽，再挑選其中10間入圍總決賽，勝出者可獲最高100萬美元（約7,750萬港元）投資額。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，雖然今年遇上新冠肺炎疫情，但比賽階段並未有因而減緩步伐。她提及，本年比賽更特設以「創新」、「社會影響」及「女性創業」為主題的獎項，期望藉此提升初創及社會各階層在上述三方面的關注。

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新冠肺炎疫情下，本地初創受到不同程度影響。周駱美琪指出，當中有4、5間公司反而有正面影響，主要為醫療科技、物流、外賣相關行業。唯旅游或具有實體店的初創公司，因需要關閉店舖，故生意上受較大影響。

她又指出，現時初創在尋求融資方面會遇到一定困難，「疫情下無法出國，初創難以與投資者洽談，融資方面會有影響，現時初創對資金運用較為謹慎，會更適當運用現有資金，以度過疫情難關。」

記者：李寶如