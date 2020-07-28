  • 31°C
香港時間 : 2020728日 (二) 20:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

招募全球初創　阿里巴巴香港創業者基金啟動創業比賽

商業 19:09 2020/07/28

分享：

阿里巴巴香港創業者基金於今（28日）宣佈，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽正式啟動，並接受全球初創報名。

新冠肺炎疫情持續，為本地經濟帶來打擊，初創融資步伐因而受到影響。阿里巴巴香港創業者基金於今（28日）宣佈，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽正式啟動，並接受全球初創報名。

由即日開始，JUMPSTARTER 2021環球創業比賽已可接受報名，並於本年10月19日截止。比賽分三輪進行，首先在9月至11月舉行初賽，以綫上一對一形式進行，將有20名初創進入複賽，再挑選其中10間入圍總決賽，勝出者可獲最高100萬美元（約7,750萬港元）投資額。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，雖然今年遇上新冠肺炎疫情，但比賽階段並未有因而減緩步伐。她提及，本年比賽更特設以「創新」、「社會影響」及「女性創業」為主題的獎項，期望藉此提升初創及社會各階層在上述三方面的關注。

<<【疫市營商】DXT初創挑戰賽　助初創發展新機遇

<<【創科前望】香港初創發展靠甚麼？　薛永恒：意念要落地生產【有片】

新冠肺炎疫情下，本地初創受到不同程度影響。周駱美琪指出，當中有4、5間公司反而有正面影響，主要為醫療科技、物流、外賣相關行業。唯旅游或具有實體店的初創公司，因需要關閉店舖，故生意上受較大影響。

她又指出，現時初創在尋求融資方面會遇到一定困難，「疫情下無法出國，初創難以與投資者洽談，融資方面會有影響，現時初創對資金運用較為謹慎，會更適當運用現有資金，以度過疫情難關。」

記者：李寶如

相關文章

【疫市營商】疫情肆虐　靠科技拯救零售業？
2020/07/21
【疫市營商】疫情肆虐　靠科技拯救零售業？
【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務
2020/07/07
【疫市營商】疫情促數碼轉型　廣告營銷公司活用科技保業務
【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才
2020/07/01
【防疫抗疫基金】增設金融科技人才計劃　企業每月獲1萬元聘人才
【疫市營商】DXT初創挑戰賽　助初創發展新機遇
2020/06/10
【疫市營商】DXT初創挑戰賽　助初創發展新機遇
創業 疫情 經濟 基金 醫療科技 外賣 行業 港元 美元 記者

上一篇文章

【全日禁堂食】戶戶送首推早餐服務　料助餐廳增1成收入

下一篇文章

【消費優惠】購物有咩買？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【禁堂食】限聚令禁堂食　估計8月生意跌8成逾3000食肆暫停營業
【禁堂食】限聚令禁堂食　估計8月生意跌8成逾3000食肆暫停營業
【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠
【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠
【另類筍工】美國網紅專職扮狗　月入高達7位數字
【另類筍工】美國網紅專職扮狗　月入高達7位數字
【全日禁堂食】葵廣食肆人流減拖累零售　服裝店：生意跌無可跌
【全日禁堂食】葵廣食肆人流減拖累零售　服裝店：生意跌無可跌
【禁堂食】食肆全面禁堂食　張宇人：業界對措施感沮喪和無助
【禁堂食】食肆全面禁堂食　張宇人：業界對措施感沮喪和無助
【禁堂食】港府全日禁止堂食　餐廳：生意已無再下跌空間
【禁堂食】港府全日禁止堂食　餐廳：生意已無再下跌空間