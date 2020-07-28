【全城勁劈】低市價沽貨潮再現　代理：無咁多筍盤執

新冠肺炎各區爆發，全城人心惶惶，影響樓市氣氛，嚇怕部分業主，迫使他們低價賣樓。中原黃志輝說，荃灣麗城花園2期4座中層F室，實用面積572平方呎，剛以680萬元易手，實用呎價11,451元，低市價至少6%。代理續說，原業主準備移民，故願平價賣樓，目前同類單位叫價720萬元起。

代理續指，原業主於1990年以62萬元購入上址，其後單位多次內部轉讓予不同家族成員，對上一次於2019年2月，以670萬元轉讓，業權重新回到第一手業主，現沽出單位，需付10%額外印花稅，即約65.5萬元。此外，大埔翠屏花園C座低層05室，實用面積262平方呎，剛以408萬元易手，實用呎價15,573元，低市價約3%。

值得留意的是，就連市區大型屋苑亦見低價成交。中原楊文傑說，鰂魚涌康怡花園E座高層9室，實用面積685平方呎，上月原叫價1,500萬元放盤，因疫情嚴重，減價至1,380萬元放售，終累減212萬元，以1,288萬元易手，實用呎價18,803元，低市價約半成。

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有代理說：「近期屢有業主低市價賣樓，惟此類放盤不多，加上疫市出手的買家，多數想買到筍盤，其實競爭很大，決定慢一點，已經無貨。更重要的是，業主不是傻的，年初時，人人話樓價大跌，但最終僅微跌，他們有了年初經驗，深信樓價難跌，即使現時疫情嚴重，也不願平賣。」

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