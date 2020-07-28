【星股追蹤】新加坡REIT季績揭盅　疫情贏家輸家逐個捉

除了本地收息股，近年不少投資者也開始留意新加坡上市的房地產信託基金(REIT)作為收息之選。除了因以當地貨幣計，周息率比本港個別房託更高之外，也因為當地房託市場提供的物業選擇比本港更廣泛，除了傳統商場及寫字樓，當地亦有工業地產類物業，如貨倉、數據中心，甚至醫院機構相關物業的房託掛牌。上半年新加坡疫情較本港過之而無不及，期間不同房託的價格表現呈兩極化。傳統強者滑落同時卻有不少同業成功抵住疫情。近期當地一眾房託季績出爐，或多或少亦和其早前的股價表現吻合。

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新加坡疫情爆發下要作出鎖國，重創當地旅遊業。酒店類房託固然成為最大輸家。該國最大酒店房託雅詩閣公寓信託(星：HMN)上半年收入跌近兩成之下，每股派息大跌69%。

另一大輸家是當地商場房託，疫情令政府呼籲當地民眾如非必要，別到商場購物。新加坡市值最高房託之一，有「新加坡版領展」之稱的凱德商用新加坡信託(星：C38U)，受累人流下降，須向租戶提供租金資助之下，上半年派息大跌49%，單是第二季度的收入便大跌4成。另一隻當地商場房託星獅地產信託(星：J69U)，物業雖較貼近民居，上半年派息仍跌24%。

疫情拖累不少企業進行居家工作，影響租賃需求，當地最大寫字樓房託凱德商務信託(星：C61U)，上半年派息跌24%。經營本港商場又一城，亦同時於內地及日本擁有多間寫字樓的豐樹北亞信託(星：RW0U)，在又一城人流下滑被日本物業收購局部抵消下，首季淨物業收入依然下跌19%。

不過，房託在疫情上仍誕生贏家。疫情推動居民留家進行網上娛樂，在新加坡及多個歐洲國家擁有不同數據中心的吉寶數據中心房地產信託(星：AJBU)，上半年業績傳來捷報，同期派息按年增加14%，遠勝同區不少房託，股價表現方面，吉寶今年以來已累升38%,跑贏大部分同業。

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經營物流及工業設施的房託受惠網購熱，也有穩健表現。在新加坡及香港等地經營倉庫的豐樹物流信託(星：M44U)上季派息逆市增加1%。與此同時，上季該房託旗下物業續租租金亦取得2%增長，反映倉儲需求在疫情下依然穩定。