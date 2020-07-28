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【A股布局】首份半年業績脫腳　預視白酒行業好睇唔好食？

股樓投資 18:36 2020/07/28

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白酒Ａ股被視為白馬股，皆因素來績佳，兼且股價表現勁，貴州茅台（滬：600519）和五糧液（深：000858）是表表者。不過，水井坊（滬：600779）公布上半年業績差過預期，半年收入、利潤倒退50%以上。

其他文章：【大行點睇】滙豐看好領展可反彈4成　原因係...

最為驚嚇是，水井坊第二季的營業收入大跌九成，至約7,500元人民幣，當季蝕約8,800萬元人民幣，為5年來首次季度虧損。

對於第二季經濟回暖，業績反而見紅，市場解讀是白酒公司為保銷售，加大了費用的投放，而且也突顯了不同檔次白酒的情況。

無他，疫情困擾之下，酒類消耗量較少，較為影響中低檔白酒的銷售，惟高檔白酒主要為收藏及送禮需求，故受疫情拖累比較低微。換言之，水井坊的業績未必完全反映茅台、五糧液等公司的情況。

其他文章：【港股追蹤】港交所成立新部門　再有大行估400元不是夢

整體而言，券商依然唱好白酒行業前景，預計中秋、國慶旺季即將來臨，能夠解除上半年的困境。

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撰文 : 高式古

行業 A股 五糧液（深：000858） 水井坊（滬：600779） 貴州茅台（滬：600519）

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