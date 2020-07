【A股布局】首份半年業績脫腳　預視白酒行業好睇唔好食？

白酒A股被視為白馬股,皆因素來績佳,兼且股價表現勁,貴州茅台(滬:600519)和五糧液(深:000858)是表表者。不過,水井坊(滬:600779)公布上半年業績差過預期,半年收入、利潤倒退50%以上。

最為驚嚇是,水井坊第二季的營業收入大跌九成,至約7,500元人民幣,當季蝕約8,800萬元人民幣,為5年來首次季度虧損。

對於第二季經濟回暖,業績反而見紅,市場解讀是白酒公司為保銷售,加大了費用的投放,而且也突顯了不同檔次白酒的情況。

無他,疫情困擾之下,酒類消耗量較少,較為影響中低檔白酒的銷售,惟高檔白酒主要為收藏及送禮需求,故受疫情拖累比較低微。換言之,水井坊的業績未必完全反映茅台、五糧液等公司的情況。

整體而言,券商依然唱好白酒行業前景,預計中秋、國慶旺季即將來臨,能夠解除上半年的困境。

