【讀男分享@iM網欄】建立逾20萬Followers的「秘訣」 IG行銷第一步：了解你的受眾

很多朋友都會問我：「Isaac，你如何建立出一個擁有超過20萬Followers的帳號？」我每次都會細心地回答對方。但是，他們對我的答案總是感到不滿意。他們會認為我在收藏什麼「秘訣」。

事實上，成長我的Instagram帳號並沒有什麼秘訣，就是：「了解你的受眾，針對性地為他們建立好內容。」我每天就是寫文章、建立貼文以及尋找他人合作，這聽起來很公式化，但這就是我每天在做的事情。

我當年問我的創業導師，創業成功的方法是什麼？他回答：「愛你的用戶，為對方製作一件他們喜歡的產品。」我也不滿意他的答案。但這正正就是整個創業的本質。難道你會購買不喜歡的產品？同樣問題，我多年前也在一個公開場合中問過HKTVMALL的王維基先生。「王生，創業最重要的是什麼？」他回答：「為別人解決問題。」

無論我問的是誰，他們的答案都是從消費者的角度出發。如果你要問Instagram行銷的秘訣是什麼，了解你的觀眾就是秘訣。

在開始任何事情前，你需要釐定出哪些是您的理想追隨者。當你的受眾是所有人時，你將無法吸引任何人。

為了製作適合的內容，你可以先為你的目標客群建立出人物誌(Buyer Persona)，釐定他們是什麼人， 再為他們製作合適的內容。人物誌是根據你所進行的市場調查後所得出的 一個個人檔案，它代表了你的理想客戶。這個個人檔案中包含了理想客戶 的喜好、想法、困難、目標等重要資訊，能幫助你以及團隊更清晰地了解到目標客戶，讓品牌能製作出關連以及能滿足潛在或現有客戶所喜愛的文案或產品。

思考和你客戶相關的一切，為他/她們命名，然後寫下對方的目標、困 難、Demographic如性別、地區等訊息。

例如，Sparksine的其中一個人物誌是22-25歲，剛進入職場的Yannes。 Yannes的目標是成為一位蛋糕店老闆，現階段的她仍在儲錢，在一家公司 工作中，利用閒餘時間學習蛋糕製作。

在得出了Yannes的人物誌後，Sparksine製作了一系列關於「追夢」、 「面對挑戰」以及「學習」的貼文，為讀者分享一些鼓勵人們繼續追夢的內容。

製作人物誌需要你對對方產生深入了解。你可以透過以下四個方法去了解你的潛在對象:

1. 訪問朋友;

2. 直接會面;

3. 網上問卷;

4. 觀察他們的討論區留言。

以下是製作人物誌時可以考慮的問題:

1. 對方的名字?

2. 對方的年紀?

3. 對方的學歷水平?

4. 對方所身處的行業?(如金融、銷售或飲⻝等)

5. 對方企業的規模(自僱人士,0-10,10-50,50以上)

6. 對方的工作頭銜、上司或他們以什麼量度工作表現?

7. 對方的工作以及人生目標是什麼?

8. 對方遇到的最大困難或挑戰是什麼?

9. 對方工作時會用到什麼工具?他們喜歡以什麼方法溝通 ?

10. 對方以什麼方法吸收資訊?他們喜歡哪一個社交媒體?

P.S 最近的疲情令到很多企業、小店或品牌都需要考慮Instagram行銷。我為大家製作了這本免費電子書：《十個和Instagram有關的行銷建議》，希望可以幫到大家。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC

作者_Isaac Wong簡介： 21歲自學編程，寫出過萬人下載的電子商貿App Sparktake；自學行銷，經營出高達21.8萬粉絲的Instagram帳號Sparksine；自學網站，為客人製作出過百萬美元收的網站。

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