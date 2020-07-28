【盈警】澳博上半年轉虧逾14億不派中期息

▲ 澳博控股上半年盈轉虧，蝕14.12億元，不派中期息。

澳博控股 （00880） 截至6月底止中期業績盈轉虧，上半年錄得虧損14.12億元，去年則盈利16.79億元。期內總收益按年大減74.4%至43.74億元，博彩收益則下降74.4%至42.72億元，EBITDA轉蝕9.84億元。每股虧損24.9仙，不派發中期息，去年同期每股派息8仙。

集團指，財政狀況維持穩健，截至6月底，現金、銀行結餘及已抵押銀行存款為75.11億元。

澳博控股稱，虧損主因是上半年業績受新冠肺炎疫情嚴重影響，當中澳門娛樂場於2月關閉了15天，仍在實施中的措施包括對由內地、香港及其他地區入境的限制、交通運輸管制及隔離檢疫要求。

澳博控股上半年的中場賭枱博彩毛收益按年減少73.5%，貴賓博彩毛收益減少81.6%，角子機毛收益減少59.2%。該集團佔澳門博彩收益的15%，當中包括佔中場賭枱博彩毛收益的22%及貴賓博彩毛收益的8.6%。

另外，集團旗下新葡京娛樂場的博彩毛收益按年減少80.7% 、經調整EBITDA及溢利分別按年減少131.2%及141.4%。新葡京酒店的入住率按年減少75.9%至18.9%，每日平均房租增加9.5%至1,628元。

澳博控股稱，繼「上葡京」項目於2019年底竣工，集團已啟動與澳門政府對項目之檢驗及申請程序。待取得相關營運許可後，項目預期於2020年底開幕。

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