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【滙豐股價】滙豐如何由Best of the both worlds 落得「兩面不是人」?

即市財經 18:24 2020/07/28

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滙豐（00005）前行政總裁歐智華（Stuart Gulliver），4年前研究遷冊計劃後，公布留守英倫作總部決定時，曾以給予股東「世界最好的兩面」（best of  the both worlds）的總結。

事與願違，4年過後，在滙豐股東看來，似乎變成了worst of the both worlds，地道一點的說法，是落得「兩面不是人」的局面。

相關文章：【滙豐股價】滙豐縱售歐美業務難脫身 股價破底逼海嘯價

先在今年4月，包括滙豐在內的英國銀行，一律遭監管機構叫停派息，連帶已除淨的去年末期息亦不准派發，引發滙豐股東激烈反彈。

表態支持國安法  官媒不領情翻舊帳

這只是滙豐近日連串噩運的開端。中國趕在7.1回歸紀念日前落實港區國安法，商界領䄂紛紛表態支持，滙豐原本選擇沉默，但卻引來官媒及前特首梁振英高調抨擊。滙豐終在中方壓力表態支持國安法，卻即時引來總部所在的英國政府，以至美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的猛烈抨擊。

外媒期後傳出，華府小組曾研究削弱港元聯滙制的建議，重點包括針對滙豐為首的香港銀行。另邊廂，中方亦對滙豐的表態支持並未領情，官媒更高調再就華為事件翻舊帳，指控滙豐為脫身美方的洗黑錢調查，不惜「構陷」華為首席財務官孟晚舟。

相關文章：【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

吃四方飯日子已過  選邊站費心思

事到如今，滙豐以全球銀行定位，「吃四方飯」的日子顯然已成明日黃花。滙豐要選邊站，盈利自然是首要考慮。本港業務近年一直企佔滙豐盈利5成或以上，中資險商平保（02318）持有滙豐逾7%股權，為基金公司貝萊德以外滙豐第二大股東，中港、亞洲市場為滙豐必然選擇。

彭博最新傳出，滙豐正對歐美業務進行全面審視，研究出售相關業務的可能性。相關研究除了反映滙豐急欲減省資源成本，變現盈利能力偏低的業務外，不排除亦有向外界展示聚焦中港、亞洲市場的決心。若出售歐美資產的決定落實，更可能標誌滙豐告別全球銀行（global bank）的市場定位，重返90年代初收購英國米特蘭銀行前，Hong Kong Bank的定位。

對於老股民來說，Hong Kong Bank代表滙豐的黃金時期，對於股民長揸滙豐致富，以至向子女送贈滙豐股份傳承財富的故事，大概也不感陌生。只是中美博奕局勢微妙多變，滙豐如何能夠華麗轉身，著實難以寄予厚望。

撰文：劉德斌

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國安法 孟晚舟 梁振英 蓬佩奧 亞洲市場 市盈率 港區國安法 除淨 滙豐控股（00005）
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