【滙豐股價】滙豐如何由Best of the both worlds 落得「兩面不是人」?

滙豐(00005)前行政總裁歐智華(Stuart Gulliver),4年前研究遷冊計劃後,公布留守英倫作總部決定時,曾以給予股東「世界最好的兩面」(best of the both worlds)的總結。

事與願違,4年過後,在滙豐股東看來,似乎變成了worst of the both worlds,地道一點的說法,是落得「兩面不是人」的局面。

先在今年4月,包括滙豐在內的英國銀行,一律遭監管機構叫停派息,連帶已除淨的去年末期息亦不准派發,引發滙豐股東激烈反彈。

表態支持國安法 官媒不領情翻舊帳

這只是滙豐近日連串噩運的開端。中國趕在7.1回歸紀念日前落實港區國安法,商界領䄂紛紛表態支持,滙豐原本選擇沉默,但卻引來官媒及前特首梁振英高調抨擊。滙豐終在中方壓力表態支持國安法,卻即時引來總部所在的英國政府,以至美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的猛烈抨擊。

外媒期後傳出,華府小組曾研究削弱港元聯滙制的建議,重點包括針對滙豐為首的香港銀行。另邊廂,中方亦對滙豐的表態支持並未領情,官媒更高調再就華為事件翻舊帳,指控滙豐為脫身美方的洗黑錢調查,不惜「構陷」華為首席財務官孟晚舟。

吃四方飯日子已過 選邊站費心思

事到如今,滙豐以全球銀行定位,「吃四方飯」的日子顯然已成明日黃花。滙豐要選邊站,盈利自然是首要考慮。本港業務近年一直企佔滙豐盈利5成或以上,中資險商平保(02318)持有滙豐逾7%股權,為基金公司貝萊德以外滙豐第二大股東,中港、亞洲市場為滙豐必然選擇。

彭博最新傳出,滙豐正對歐美業務進行全面審視,研究出售相關業務的可能性。相關研究除了反映滙豐急欲減省資源成本,變現盈利能力偏低的業務外,不排除亦有向外界展示聚焦中港、亞洲市場的決心。若出售歐美資產的決定落實,更可能標誌滙豐告別全球銀行(global bank)的市場定位,重返90年代初收購英國米特蘭銀行前,Hong Kong Bank的定位。

對於老股民來說,Hong Kong Bank代表滙豐的黃金時期,對於股民長揸滙豐致富,以至向子女送贈滙豐股份傳承財富的故事,大概也不感陌生。只是中美博奕局勢微妙多變,滙豐如何能夠華麗轉身,著實難以寄予厚望。

