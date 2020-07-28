瑞士再保險：亞太區壽險保障缺口近650萬億 香港缺口最小

▲ 亞太區的壽險保障缺口高達83 萬億美元，並預期會逐年攀升

瑞士再保險研究顯示，2019年亞太區的壽險保障缺口高達83萬億美元（約647萬億港元），並預期缺口至2030年期間會每年平均攀升4%。香港壽險保障缺口佔保障需求的比例為41%，為受訪地區中最低，而印度則最高，達83%；以保障缺口規模計，中國缺口最大，達41萬億美元。

研究涵蓋亞太區 10個市場，包括澳洲、中國、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、 南韓及泰國，訪問超過 1.4萬名消費者。

壽險保障缺口是指一個家庭在經濟支柱突然身故的情況下，要維持家庭未來生活標準，其實際保障需要與及現有財政資源兩者間的差距。

調查指出，壽險保障缺口鉅大成主要成因在於消費者忽視死亡風險， 以及對人壽保險欠缺應有的態度。在面對保障缺口時，增加收入是所有年齡組別中最普遍用來彌補保障缺口的方案，其次是購買健康保險及加大投資，購買壽險為較後的選擇。

瑞士再保險亞洲區健康及醫療險解決方案副總裁 Kelvin Ho表示，整體而言香港保障缺口低，但受訪者非常依賴物業，一旦樓價逆轉便將造成風險。另外，年輕家庭缺少物業而且儲蓄較低，故相對脆弱。報告又顯示，有63%保單持有人因價錢問題終止了保單，其中以年輕受訪者情況更為明顯。

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