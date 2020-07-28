【歐洲央行】銀行派息及回購禁令 延至年底

歐洲央行宣布，延長要求銀行暫停發放股息及回購股份的期限至年底，以增強銀行抵禦損失的能力。歐央並表明，會繼續放寬銀行的資本及流動性要求。

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歐洲央行發聲明，宣布歐元區銀行停止派息及回購的建議，期限由今年10月延長至明年1月1日，央行會在第4季審視措施。疫情帶來的經濟不確定，令銀行很難準確拿捏資金水平。

歐央並繼續鼓勵銀行，利用緩衝資本作借貸用途及吸收損失，明言在資本耗竭達到頂峰前不會收緊要求，具體時間表會在2021年的壓力測試後有決定。

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歐央銀行監管委員會主管恩里亞（Andrea Enria）稱，上次金融危機後建立的強大資本及流動性緩衝，令銀行能在疫情期間繼續借貸予家庭及企業，助穩住經濟。

不過，他亦指出，若危機惡化，部分銀行或面臨困難，難以符合最新的資本要求。

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責任編輯：文青青

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