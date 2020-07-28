恒大經濟學工商管理(榮譽)學士課程 培育經濟學專才切合社會需求

近年國際關係急速轉變，加上傳染病大流行，對香港和世界的經濟局勢發生重大轉變。在這個變幻莫測的時期，經濟學專才可以幫助政府制定各項政策以振興經濟，紓解民困；為企業提供應對各種經濟轉變的建議：還可以通過經濟分析去評估各項政策及社會經濟事件對香港、中國以至全球的影響。

香港恒生大學的經濟學工商管理(榮譽)學士課程旨在培訓學生經濟學知識及研究技能，以便畢業生可以應用經濟分析於商業決策，以及評估各種政策及社會事件對商業活動的影響及作出相應的策略。

本課程有多項重要特點，包括：

1. 創新實用的課程單元 － 課程包括不同的經濟分析技巧及多種實用技能的培訓，例如商業報告和學術論文的撰寫方法等。

2. 實用的技能培訓 － 通過對各種經濟分析軟體的實際操作，分析現實世界的不同社會經濟問題。

3. 各式各樣的課外活動 － 通過多種的學術活動及提供實習工作機會，使學生獲得實務上的知識及相關工作經驗。

4. 課程極具彈性 － 學生可以選擇自己喜愛的課程單元。第三年選修課程佔全部課程40%，第四年佔90%。

現時社會對掌握經濟學知識和分析技能的專業人才需求殷切，例如政府、工商企業、金融機構、智庫、教育機構和其他非政府組織等，均需要相關人才評估政府政策的影響、預測外匯及利率走勢、分析營商環境等，畢業生出路多元化。

入學查詢

電郵：registry@hsu.edu.hk

電話：3963 5555

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