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Twitter刪特朗普父子失實防疫資訊 禁小特朗普發帖半日

環球社會熱點 22:24 2020/07/28

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美國總統特朗普轉發一段呼籲民眾不需戴口罩的影片，遭到Twitter刪除帖文。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國政府及醫學專家都呼籲民眾戴口罩，以減低感染新冠病毒的機會。但近期一段影片於Twitter等社交媒體瘋傳，有自稱醫生的人，宣傳錯誤失實的防疫資訊，包括呼籲民眾不需要戴口罩。美國總統特朗普及長子也轉發這段影片，結果遭Twitter刪除帖文，小特朗普的帳戶更被禁止發出帖文12小時。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，涉事影片由右翼媒體Breitbart News發佈，於周一（27日）在各大社交媒體平台瘋傳。影片中可見，一群身穿白袍的人自稱為美國前線醫生，並於美國最高法院前召開記者會。

這群自稱醫生的人士於片中宣揚多項錯誤的疫情資訊，包括聲稱戴口罩無助阻止疫情傳播，又指抗瘧疾藥羥氯喹實際上有效治療新冠肺炎，只是有假藥廠發表虛假的科學研究作出抹黑。

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這段影片隨即引起網民關注，於Fcebook的瀏覽量超過1,400萬次，Facebook旗下的數據分析公司Crowdtangle更指，該影片在周一晚遭刪除前，在Facebook已有近60萬次轉載。

特朗普（Dnald Trump）2次於公開場合戴口罩示人，又轉軚聲稱支持戴口罩。但他周一仍於Twitter轉發這段影片。特朗普的Twitter坐擁超過8,400萬名追蹤者，令這段影片獲得更多網民的關注。

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Twitter周二凌晨將特朗普、其長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及Breitbart News分享的帖文也遭到刪除，並禁止小特朗普發出帖文12小時。Twitter發言人表示，公司是按照疫情錯誤資訊政策採取行動。

另外，YouTube及Facebook也將涉事影片刪除。

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責任編輯：何穎兒

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