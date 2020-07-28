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【滙豐股價】英倫銀行研延長禁止銀行派息至年底 滙豐幾時先派息?

即市財經 17:59 2020/07/28

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英倫銀行表示，正研究延長禁止銀行派息。

滙豐 （00005） 股價持續弱勢，周二（28日）失守35元水平，收報34.8元，跌1.5%。外電報道，英倫銀行正在評估是否延長禁止銀行派息及回購至今年底。值得注意的是，歐洲央行此前已宣布將禁止銀行派息政策延至明年1月。

滙豐此亦亦應英倫銀行要求，目前已暫停了派息及回購，未知如時才會恢復。英倫銀行稱，審慎監管局（PRA）正就今年第四季銀行股息分配計劃進行評估，評估將基於銀行目前及未來的資本狀況，同時亦會考慮到經濟前景、市場狀況及資本流的不確定性。

在中央銀行的壓力下，英國銀行業在3月份同意暫停今年的派息，以保留資本，同時亦取消了多高級員工的獎金。踏在業績期，多家銀行將發布第二季度業績，預計銀行將為因疫情影響而產生更多貸款撥備。

英倫銀行表示，派息是銀行體系運作的重要和必要部分，但暫停派息是「明智的預防措施，因為銀行在經濟動盪時期具有支持廣泛經濟的獨特作用」。

相關文章︰【滙豐股價】滙豐縱售歐美業務難脫身 股價破底逼海嘯價

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