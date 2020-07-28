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【航空告急】國泰航空將三分一客機遷至澳洲沙漠停泊　首輪涉12客機

即市財經 17:57 2020/07/28

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國泰航空將會陸續將旗下飛機遷移至澳洲停泊，首輪將涉及約12架國泰及港龍航空飛機。

疫情下航班需求大減，有本地傳媒報道，國泰航空 （00293） 及旗下航空公司的飛機，本周將被轉移至澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊。國泰航空回覆本報查詢時，證實有關消息。

國泰表示，由於本月整體客運運力調整為約7%，並擬於下月僅運作最多10%的正常航班班次，因此在謹慎資產管理的考慮下，決定在未來數月內將大約三分一的國泰及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。

預計停泊時間最少維持3

國泰航空將會陸續將旗下飛機遷移至澳洲停泊，首輪將涉及約12架國泰及港龍航空飛機。國泰將飛機停泊於沙漠意味該批飛機有一段長時間不會執飛，預計停泊時間最少維持3年。

根據國泰2019年的年報，國泰及國泰港龍營運203架飛機，意味未來數月內會有約60架飛機被轉移。

國泰表示，目前航機均停泊於香港機場，大多數停泊於遠端機位等，公司需要將未有運作的航機轉移至香港以外的地方，以遠離潮濕氣候。愛麗絲泉位於達爾文和阿德萊德兩大城市之間，位於澳洲中部經常乾枯無水的托德河（Todd River）畔，是位於沙漠中的綠洲。

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