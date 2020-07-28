【航空告急】國泰航空將三分一客機遷至澳洲沙漠停泊　首輪料涉12客機

▲ 國泰航空將會陸續將旗下飛機遷移至澳洲停泊，首輪將涉及約12架國泰及港龍航空飛機。

疫情下航班需求大減，有本地傳媒報道，國泰航空 （00293） 及旗下航空公司的飛機，本周將被轉移至澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊。國泰航空回覆本報查詢時，證實有關消息。

國泰表示，國泰航空及國泰港龍已將7月份的整體客運運力調整為約7％，並擬於8月僅運作最多10%的正常航班班次，因此在謹慎營運及資產管理的考量下，決定在未來數月內將大約三分一的國泰及國泰港龍客機轉移到香港以外的地方。國泰強調，集團會持續檢視航空公司的客運運力，有關決定或會調整。

「計劃轉移到海外的客機分別屬於不同機隊，轉移若干客機至香港以外地方的停留時間，預期會因資產保全及運營需求而各有不同。」

國泰表示，目前公司的航機均停泊於香港機場，大多數停泊於遠端機位、滑行道及其他可供停泊的運作區域，公司需要將未有運作的航機轉移至香港以外的地方，以遠離潮濕氣候，集團將轉移首批航機於澳洲愛麗絲泉，並正商討使用其他地區的合適設施。愛麗絲泉位於達爾文和阿德萊德兩大城市之間，位於澳洲中部經常乾枯無水的托德河畔，是位於沙漠中的綠洲。

預計停泊時間最少維持3年

國泰航空將會陸續將旗下飛機遷移至澳洲停泊，預期首輪將涉及約12架國泰及港龍航空飛機。國泰將飛機停泊於沙漠意味該批飛機有一段長時間不會執飛，預計停泊時間最少維持3年。

根據國泰2019年的年報，國泰及國泰港龍營運203架飛機，意味未來數月內會有約60架飛機被轉移。

相關文章：【國泰危機】國泰曾跌逾3%、創22年低 國泰：與港府商議機組人員須檢測證明陰性安排

相關文章：【國泰危機】國泰旗下全球首架A330客機 疫情下「光榮退役」

相關文章：【疫情大爆發】國泰：4月以來無值勤機組人員確診

更多航空或國泰新聞，可看航空告急。

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁