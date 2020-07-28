歐洲陷第二波疫情 比利時西班牙警告或「二次封城」

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間18:00）
歐洲疫情再起，但仍有不少歐洲人照舊趁暑假出遊，歐洲面臨第二波疫情。比利時和西班牙確診新冠肺炎的病例急升，警告或「二次封城」。法國疫情也反彈，新增確診主要是年輕人；德國衛生部對國內新增感染群組表示關注，同時計劃強制從高風險區回國的旅客接受檢疫。
比利時政府表示，感染人數大幅上升，可能會實施第二次「全面封鎖」。西班牙加泰羅尼亞的疫情未緩和，當局稱，如果10日內無法控制疫情，必須重新實施封鎖措施。
比利時在7月17日至7月23日，7天平均確診急增數71%，從每天的163宗增至279宗。比利時在4月疫情高峰時，每日新增超過1000宗確診。
比利時總理維爾梅斯（Sophie Wilmès）宣布收緊防疫限制，並不排防再封城。她在國家安全委員會會議後表示，如果無法抑制病毒，將是集體失敗。
維爾梅斯引述專家意見指，可能可以避免再封城，但必須緊記，連全球頂尖的科學家都無法預期事態發展。她強調，不是恐嚇民眾，而是不應假裝無事發生。
維爾梅斯續稱，在沒有強烈反對下，可能會考慮延遲開學等更嚴厲措施。她「強烈建議」，打工仔回家工作、在未來4周只與數個人接觸、獨立購物、限自己在30分鐘完成購物。
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記者：韓羚