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【口罩投訴】一合口罩至今捐出15萬個口罩　公開受惠名單冀釋疑

商業 17:46 2020/07/28

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一合口罩透露，截至7月27日，已捐出15萬個口罩。

一合口罩除了捲入延遲出貨、品質問題外，有買家亦質疑，一合口罩最終有否履行承諾，捐贈口罩予慈善團體。

【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商

已捐出15萬個口罩　包括盲人輔導會

據該企透露，截至7月27日，已捐出15萬個口罩。受惠機構包括香港地中海型貧血病協會、香港盲人輔導會、匡智會、黃大仙下邨居民協會，及不同區議員，例如余德寶議員（油尖旺）、關永業議員（大埔）等。不過，部分受惠團體未開始派發口罩予目標群體。

至於在6月份訪問提到的基督教靈實協會、惜食堂，於名單上則未見踪影。一合口罩回應本報查詢時透露，目前未向基督教靈實協會發放口罩；未能聯絡惜食堂。

【疫市營商】本地品牌結合專利技術 推出可重用口罩、消毒產品

重建顧客信心非易事

事件發酵至今仍未解決，何錫漢表示，第三方公證行SGS每月亦派人檢測口罩成品、廠房、原料，冀重建大眾信心。該企生產線已實施24小時運作，產能提升兩倍半，又將更換物流供應商，期望可加快出貨、上門派件流程。他坦言過往的公關、顧客服務工作欠佳，現時顧客服務團隊已由4人增至15人。

雖然一合口罩冀重建形象，不過是次事件已留下負面印象。不少買家亦在Facebook群組「一合口罩苦主大聯盟」內表示，對一合口罩信心盡失，不會再相信其解釋。部份買家甚至已向海關、警方報案。

【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能 每月出口200萬個口罩供港

記者：葉泳珊

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