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騰訊私有化搜狗 為回歸A股鋪路?

即市財經 18:47 2020/07/28

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騰訊 （00700） 私有化系內於美股上市的內地互聯網平台搜狗（美：SOGO）的消息，刺激搜狗股價在美股單日勁升5成。

有分析相信，今次騰訊出手私有搜狗，不排除是為回歸A股再上市舖路。目前中美關係緊張，美國有聲音要求中概股退市，甚至要限制美企資金投資中概股，都增加了中概股於美股上市的風險。

騰訊私有化搜狗出價，較搜狗目前股價溢價56%，大行花旗認為騰訊提出的私有化價格合理，並相信於私有化後，有助提升騰訊搜尋引擎的效能並帶動廣告收入。

相關文章：【騰訊股價】騰訊擬私有化搜狗 花旗：助帶動騰訊廣告收入及變現能力

狗股於股價近年在低位徘徊

除以上的利好，市場亦估計私有化的後着是重整業務後搜狗可回歸A股上市。事實上搜狗股價近年在低位徘徊，未能享受今輪科技股大漲的升浪。

另方面，現時正值中美關係緊張升級，令中概股在美股市場被緊盯，美參議院通過議案加強審核中概股，並有聲音要推動有條件地禁止聯邦雇員退休基金投資中資企業股票。而早前美國證監會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）表示，曾提醒股民投資於美國上市的中國公司股票時要三思，因中國企業在公開信息方面存在持續問題，風險相對較高。

相關文章：美國證監會主席警告︰少沾手中概股

事實上，中概股留於美股的風險，令本港出現中概股回流潮，網易 （09999） 及東京 （09618） 相繼上市。而將股份於美股退市後回歸A股，亦是不少中概股的選擇。

早年的有奇虎360完成私有化後，在2018年2月借殼回歸A股。另外，完美世界亦於2016年3月通過資產注入完美環球的方式正式回歸A股。

目前A股科創板開板一周年，已吸引逾百隻股份上市，並能接受較高的估值，將為中概股回歸提供更大透因。早前中芯 （00981） 及君實 （01877） 等股份回歸科創板，首日股價均升逾倍。

目前內地科創板熱鬧，港股亦推出科技指數吸引投資者對科技股的關注，這都提升對中概股選擇回流港股的吸引力。對騰訊而言，倘日後搜狗再上市，並可享受更高估值，將更有利於釋放價值。

責任編輯：錢家鋒

騰訊控股（00700） A股 科創板 香港股票 網易－S（09999） 中國概念股 搜狗（美：SOGO）

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