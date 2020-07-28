【疫情拖累】奢侈品銷售大減 LVMH上半年淨利潤急挫84%

新冠疫情自年初以來肆虐全球，至今半年仍在世界多地大爆發，致令多個行業大受影響，尤其奢侈品市場。無他，現在人人都在抗疫，甚至有些人因疫情而失業，除了生活必須品，很多人都情願慳得就慳。

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據LV母公司LVMH公布，上半年收入按年跌27%至183.9億元（歐元，下同），經營溢利跌68%至53億元，淨利潤大挫84%至32.7億元；至於第二季度，收入下降了38%，較市場預期跌的42%略好。主要是受歐美市場收入大跌影響，不過在6月生意有明顯復甦，受惠於中國市場次季強力反彈，亞洲市場表現持續改善。

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LVMH表示，會進一步控制成本，並會選擇性地投資。現階段難以準確評估疫情對收入及全年業績的影響，且不知道各營運地區的業務何時恢復正常，由於次季的業績受疫情重創，希望下半年可逐步復甦。

至於集團去年底宣布以162億美元收購Tiffany＆Co，後因疫情爆發而屢傳交易生變的消息。LVMH就表示，尊重和Tiffany＆Co之間的契約，計劃收購Tiffany＆Co的完成日期取決於最終監管機構的批准。

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