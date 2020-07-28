【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差

新冠肺炎疫情全球大流行，各國領袖帶領國家對抗新冠肺炎疫情的方式成為焦點。有民調結果顯示，在6個主要國家應對新冠肺炎疫情方面，只有德國總理默克爾受到肯定，而民眾最不滿的是日本首相安倍晉三的表現。

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民調機構Kekst CNC在7月10日至15日，訪問美國、法國、德國、英國、瑞典及日本各1千名成年人，以了解6國國民對自己國家的抗疫表現等。

結果顯示，德國受訪者對默克爾（Angela Merkel）淨支持度達42%，為6名領袖中表現最佳；而日本受訪者對安倍晉三的淨支持度達負34%，是6名領袖中表現最差，第二差為美國總統特朗普（Donald Trump）的淨支持度達負21%。

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而法國總統馬克龍 （Emmanuel Macron）的淨支持度為負11%，比上月的負17%佳。

另外，僅有14%的瑞典受訪者指，他們會在公共場所的室內戴口罩。英國則為47%、法國有74%、美國有高達75%、德國為79%，而日本則高達84%。

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責任編輯：楊心悅