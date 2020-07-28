  • 33°C
香港時間 : 2020728日 (二) 17:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】民調：默克爾表現最佳、安倍晉三最差

環球社會熱點 17:29 2020/07/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，各國領袖帶領國家對抗新冠肺炎疫情的方式成為焦點。有民調結果顯示，在6個主要國家應對新冠肺炎疫情方面，只有德國總理默克爾受到肯定，而民眾最不滿的是日本首相安倍晉三的表現。

阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊

【美國700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

民調機構Kekst CNC在7月10日至15日，訪問美國、法國、德國、英國、瑞典及日本各1千名成年人，以了解6國國民對自己國家的抗疫表現等。

結果顯示，德國受訪者對默克爾（Angela Merkel）淨支持度達42%，為6名領袖中表現最佳；而日本受訪者對安倍晉三的淨支持度達負34%，是6名領袖中表現最差，第二差為美國總統特朗普（Donald Trump）的淨支持度達負21%。

新冠疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘

而法國總統馬克龍 （Emmanuel Macron）的淨支持度為負11%，比上月的負17%佳。

另外，僅有14%的瑞典受訪者指，他們會在公共場所的室內戴口罩。英國則為47%、法國有74%、美國有高達75%、德國為79%，而日本則高達84%。

【美國大選】特朗普防疫轉軚 據報因支持者確診急增

【禁堂食】駐波斯灣美軍嚴守防疫：必須假設自己染疫

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

責任編輯：楊心悅

相關文章

【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
今日
【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
今日
【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
今日
【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩
【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究指並無其事
今日
【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究指並無其事
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
今日
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
傳染病 疫情 默克爾 安倍晉三 特朗普 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【美國大選】未獲批不准買賣股票 拜登競選辦杜絕內幕交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間16:00）
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區