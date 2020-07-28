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高通公佈全新快充技術　Quick Charge 5只需15分鐘即充滿電

科技 17:30 2020/07/28

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高通日前公布新一代快充技術Quick Charge 5，輸出功率高達100W，更聲稱能在15分鐘內完全將手機充滿電。

隨著人們使用手機的時間愈來愈長，各生產供應商都紛紛著手研究，如何有效提高充電效率，進而增強手機的續航表現。高通（Qualcomm）日前就公布新一代快充技術Quick Charge 5，輸出功率高達100W，更聲稱能在15分鐘內完全將手機充滿電。

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高通表示，他們更改了充電器和PMIC的架構，充電速度提升4倍，充電電壓則提高到兩倍，例如4.4V提升到8.8V，充電器可以在約5.6A情況下輸出17.6V電壓，令充電功率提升到100W。Quick Charge 5的快速充電技術效率比上一代標準提升75%，但熱管理亦有所改善，充電時的溫度比上一代低攝氏10度，並支援2S電池和20V功率輸出。

高通表示，他們更改了充電器和PMIC的架構，充電速度提升4倍，充電電壓則提高到兩倍。

以一款搭載4,500mAh電池的手機為例，5分鐘內即可充滿50%電量；而15分鐘內，手機已可完全充滿。高通又透露指，他們會繼續與合作夥伴攜手開發充電配件，Quick Charge技術的目的是讓使用他們晶片的裝置能夠享受到快速充電的便利，共同達成充電效率的最大化來提升安全性、並幫助延長用戶終端裝置的電池壽命。

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此外，Quick Charge 5可向下相容，其配件在支援Quick Charge 4+、4、3.0、2.0的手機上亦可發揮舊有方案的快充速度，它同時也相容USB-PD。高通Quick Charge 5產品預計在2020年第三季投入市場，OEM廠可在搭載S865、S865+與未來的行動平台的手機上選配這項新充電標準。而中國手機小米是第一間宣布採用 Quick Charge 5 的手機大廠，不過新機發表時間仍是未知之數。

責任編輯：施雯雯

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