【美國大選】未獲批不准買賣股票 拜登競選辦杜絕內幕交易

美國多名參議員，在推出封鎖措施前「偷步」沽售股票，捲入麻煩之際，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選辦，決定禁止職員未經批准買賣股票，杜絕內幕交易。

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彭博社報道，拜登競選辦已更新指引，為確保職員不會「意外地（inadvertently）」涉及內幕交易，所有股票買賣，事前須先作書面申請，直至今年12月14日選舉人團投票日後才解禁。

拜登競選辦發言人回應事件時指，他們要確保政策主張，代表最高道德標準（to ensure that the policies of our campaign represent the highest ethical standards）。

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聯邦選舉委員會前總顧問Larry Noble讚揚有關規定，指拜登競選辦人員確實有機會接觸影響股價的資料，做法可避免內幕交易，亦令有關人士習慣加入政府後要遵守類似規定。

美國疫情引爆今年3月股災，惟多名國會議員及時在大跌市發生前沽貨，避過一劫，時機之精準，令人質疑是透過議員身分，掌握疫情內幕，才得以及時操作，司法部正在調查。

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責任編輯：文青青

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