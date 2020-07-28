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【美國大選】未獲批不准買賣股票 拜登競選辦杜絕內幕交易

環球社會熱點 17:23 2020/07/28

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美國多名參議員，在推出封鎖措施前「偷步」沽售股票，捲入麻煩之際，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的競選辦，決定禁止職員未經批准買賣股票，杜絕內幕交易。

【美國疫情】共和黨7萬億救濟方案 減失業金鼓勵就業

【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究這樣說

彭博社報道，拜登競選辦已更新指引，為確保職員不會「意外地（inadvertently）」涉及內幕交易，所有股票買賣，事前須先作書面申請，直至今年12月14日選舉人團投票日後才解禁。

拜登競選辦發言人回應事件時指，他們要確保政策主張，代表最高道德標準（to ensure that the policies of our campaign represent the highest ethical standards）。

【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

【美國疫情】部份州分疫情緩和 當局指因民眾戴口罩

聯邦選舉委員會前總顧問Larry Noble讚揚有關規定，指拜登競選辦人員確實有機會接觸影響股價的資料，做法可避免內幕交易，亦令有關人士習慣加入政府後要遵守類似規定。

美國疫情引爆今年3月股災，惟多名國會議員及時在大跌市發生前沽貨，避過一劫，時機之精準，令人質疑是透過議員身分，掌握疫情內幕，才得以及時操作，司法部正在調查。

美國參議員股災前高位沽貨 疑靠疫情內幕牟利

【聰明錢？】美國4名參議員1月接到疫情通報 隨即沽售股票

責任編輯：文青青

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