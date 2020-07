【美國大選】未獲批不准買賣股票 拜登競選辦杜絕內幕交易

美國多名參議員,在推出封鎖措施前「偷步」沽售股票,捲入麻煩之際,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的競選辦,決定禁止職員未經批准買賣股票,杜絕內幕交易。

彭博社報道,拜登競選辦已更新指引,為確保職員不會「意外地(inadvertently)」涉及內幕交易,所有股票買賣,事前須先作書面申請,直至今年12月14日選舉人團投票日後才解禁。

拜登競選辦發言人回應事件時指,他們要確保政策主張,代表最高道德標準(to ensure that the policies of our campaign represent the highest ethical standards)。

聯邦選舉委員會前總顧問Larry Noble讚揚有關規定,指拜登競選辦人員確實有機會接觸影響股價的資料,做法可避免內幕交易,亦令有關人士習慣加入政府後要遵守類似規定。

美國疫情引爆今年3月股災,惟多名國會議員及時在大跌市發生前沽貨,避過一劫,時機之精準,令人質疑是透過議員身分,掌握疫情內幕,才得以及時操作,司法部正在調查。

責任編輯:文青青

