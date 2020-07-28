【港股追蹤】港交所成立新部門　再有大行估400元不是夢

在愈來愈多中概股有意回流本港上市的情況下，港交所(00388)傳出內部改組和成立新部門消息。據《彭博》報道，港交所有人員和結構變動，港交所交易後業務董事總經理張亦伶將帶領新的結構性產品發展小組，並向港交所市場主管姚嘉仁匯報。該小組與股票、交易所買賣產品此三個團隊將合併為一個部門。而港交所的現金和衍生品交易業務，由8月起，將整合為「市場解決方案」團隊，處理更廣泛項目。市場對港交所似乎正面，該股全日上升2.7%至363.2元。

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另外，再有大行看好港交所能更上一層樓。麥格理認為，在受歡迎股票上市的推動下，港交所的收益能力正經歷巨大變化，維持其「優於大市」評級，並調升其目標價27％至400元。該行指，全球估值最大獨角獸之一的螞蟻集團選擇香港上市，認為這是對香港作為國際金融中心持續吸引力的及時認可，並且可能對其他正在考慮上市地點的亞洲公司起到積極的推動作用，估計螞蟻集團將為港交所帶來約60億元的日均成交額，佔本財年日均成交額的7%。該行將本財年和2021財年的每股盈利預測分別上調8%和11%。

而繼螞蟻集團上市後，本港再推出恒生科技指數，相關新產品有望於不久將來推出，推動港股交投並同時推動港交所收入，亦成為其股價高企原因。

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