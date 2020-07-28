【血庫告急】血庫存量降至極低水平　紅十字會緊急呼籲市民捐血

香港紅十字會輸血服務中心發言人今日（7月28日）表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量。中心緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

受疫情影響，血液收集量銳減，現時中心平均每天只收到約200多包血液，不足以應付全港醫院每日所需。各大醫院的急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液以救治病人。此外，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液以作輸血治療。中心緊急呼籲大眾立即前來捐血。

該會表示，中心採取嚴謹措施確保血液安全及預防感染。所有提供捐血服務點皆徹底消毒清潔，市民進入捐血站及捐血期間須全程佩戴口罩，並先量度體溫及消毒雙手。捐血者請致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，避免人群聚集。

捐血站地址及開放時間：www.ha.org.hk/rcbts

下載「HK Blood」應用程式：www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-app

為答謝捐血者支持，由即日起至8月2日於捐血站或捐血車成功捐血可獲贈「補鐵Combo」一份，內有兩支高鐵質堅果能量棒和含豐富維他命C的果汁。

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