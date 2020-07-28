  • 33°C
香港時間 : 2020728日 (二) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【血庫告急】血庫存量降至極低水平　紅十字會緊急呼籲市民捐血

環球政經 17:23 2020/07/28

分享：

香港紅十字會輸血服務中心發言人今日（7月28日）表示，目前中心血庫存量已下降至極低水平，只有約3至4日存量。中心緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。

受疫情影響，血液收集量銳減，現時中心平均每天只收到約200多包血液，不足以應付全港醫院每日所需。各大醫院的急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液以救治病人。此外，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液以作輸血治療。中心緊急呼籲大眾立即前來捐血。

該會表示，中心採取嚴謹措施確保血液安全及預防感染。所有提供捐血服務點皆徹底消毒清潔，市民進入捐血站及捐血期間須全程佩戴口罩，並先量度體溫及消毒雙手。捐血者請致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，避免人群聚集。

捐血站地址及開放時間：www.ha.org.hk/rcbts

下載「HK Blood」應用程式：www5.ha.org.hk/rcbts/mobile-app

為答謝捐血者支持，由即日起至8月2日於捐血站或捐血車成功捐血可獲贈「補鐵Combo」一份，內有兩支高鐵質堅果能量棒和含豐富維他命C的果汁。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

疫情 紅十字會

下一篇文章

曾成功預測3月股市見底　 基金經理：美股很可能出現大跌市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名家之言】任志剛：醞釀第三次金融危機　擔心美元大幅貶值甚於聯匯制度
【名家之言】任志剛：醞釀第三次金融危機　擔心美元大幅貶值甚於聯匯制度
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？