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四川師奶1200萬貸款「羅生門」 8年後先記得？銀行：已還清

環球政經 20:06 2020/07/28

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四川汶川師奶程女士，近日去銀行辦事，心血來潮走去查下自己的徵信紀錄，赫然發現自己8年前即2011年及2012年以個人名義前後兩次合共向銀行借過1200萬元人民幣，當下嚇到「腳軟」，她形容自己只係普通師奶一名，老公在12年前的汶川大地震離世，她含辛茹苦湊大兩個仔，點會向銀行借款千萬？

不過銀行一口咬定程女士知情，證據是她是汶川順發電熔公司股東，這筆1200萬貸款正正是全數打入順發電熔公司的帳戶中。程女士承認自己是順發電熔股東，之不過她是繼承咗離世老公的遺產而成為股東，持股8%，但這不等於知道貸款的事。

最得意的地方喺，程女士個仔小楊就指銀行出示的借款文件顯示，1200萬貸款是以質押擔保，還款期12期，每月一期，原來借款一年後已經還清。

是程女士忘了這筆貸款？但「大拿拿」1200萬冇理由唔記得。抑或有人冒她之名借錢？如果是後者，這個「騙徒」都幾有良心，有借有還，若果借了不還，程女士有排煩。銀行強調借貸有嚴格流程，會調查事件交代。

 

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撰文 : 高富健

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