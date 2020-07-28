【新冠肺炎】情深丈夫每天探望67歲確診妻子 88歲確診老翁昨日離世

新冠肺炎奪走不少人的寶貴生命，也讓全城陷入巨大壓力當中。醫管局昨日 (27 日) 公布，伊利沙伯醫院兩名離世病人外，再多兩名病人因新冠肺炎離世，也就是指昨日共有 4 名病人離世。

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在昨日的記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，一名67歲確診女病人，88歲丈夫也是確診患者並於昨日離世。現已離世的88歲丈夫每天都會到護老院，隔著玻璃探望妻子，不知道夫婦有否見面，與感染是否有關。

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在昨日發佈的新聞稿當中提及，除今日較早前伊利沙伯醫院公布的兩名病人外，再有一名瑪麗醫院 88 歲男病人（個案編號：1487）及一名基督教聯合醫院 95 歲女病人（個案編號：1901）分別於上午及下午離世」，昨日合共有 4 名病人離世。

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