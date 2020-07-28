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【酒店寒冬】半島酒店母企發盈警 料上半年盈轉虧

即市財經 17:33 2020/07/28

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半島酒店母企大酒店指，預期今年上半年將錄得股東應佔虧損及基本虧損。

半島酒店母企大酒店 （00045） 發盈警，受累於新型冠狀病毒爆發，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排，預期今年上半年將錄得股東應佔虧損及基本虧損（不包括集團投資物業的重新估值變動淨額、減值撥備以及其他非營業項目的影響），去年同期股東應佔盈利及基本盈利為2.54億元及1.48億元。

大酒店早於2月已就上半年表現發盈警，去年中期業績亦有發盈警。

大酒店指，預計上半年投資物業的評估價值將減少約3.65億元，而去年同期則增加1.02億元。，重估赤字主要源自香港、北京及紐約的半島商場以及香港的山頂凌霄閣。該等投資物業評估價值的減少，主要由於新型冠狀病毒對高端零售市場構成負面影響，以及訪港旅客人數大幅減少，導致山頂凌霄閣摩天台428的門票收入明顯下降。

非投資物業減值撥備方面，大酒店指，預期馬尼拉半島酒店及伊斯坦堡半島酒店的減值撥備分別約為9300萬元及2.36億元，即集團應佔的50%減值撥備。

由於伊斯坦堡半島酒店施工工地出現不可預見的延誤，加上新型冠狀病毒爆發，令酒店發展工程中斷。除酒店預期延至2022年開業外，區內地緣政治緊張局勢持續及當地貨幣大幅貶值，伊斯坦堡半島酒店的未來經營表現可能亦會受到影響。考慮到前景尚未明朗，估值師認為調低伊斯坦堡半島酒店的估值4.72億元（集團應佔50%），佔酒店完工時的成本約20%，是適當的做法。

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