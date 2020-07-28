【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商

▲ 一合口罩創辦人何錫漢解釋，相信口罩表面的異物是包裝盒的紙屑。

自6月初開始，一合口罩一直被投訴延遲出貨、品質參差。問題至今仍未解決，Facebook群組「一合口罩苦主大聯盟」當中仍有不少買家表示未獲退款，或未能取貨。

日前，曾為多款口罩評測的香港化學系博士K Kwong發布一張口罩表層照片，發現有疑似毛髮及昆蟲；不少網民亦認為是一合口罩。雖然一合口罩已發聲明澄清，惟始終未能釋疑。

▲ K Kwong當日在顯微鏡發現口罩表面有疑似蟲屍。（K Kwong Facebook圖片）

強調只是「紙屑」 已更換包裝盒

一合口罩由即日起，決定更換口罩包裝盒，盒內再以膠袋包裝。創辦人何錫漢再次解釋，事件發生後已向紙盒生產商查詢，相信是紙屑；「只是用顯微鏡放大後與昆蟲相似，相片亦可看見油墨痕跡。」他又指，已安排公證行作檢測，希望可釋除大眾疑慮。

在K Kwong發表帖文前，事實上已有不少買家表示口罩表面有異物，類似髮碎。雖一合口罩多次強調口罩品質良好，但事到如今仍是撤換包裝。被問到是否反應慢、且K Kwong文章一出才補救，何承認一開始低估紙屑問題對大眾觀感的影響力。

▲ 一合口罩由即日起，決定更換口罩包裝盒，盒內再以膠袋包裝。

仍未完全發貨 聲稱少於5%退款

除了品質問題外，貨期不斷延後仍然未完全解決。何錫漢透露，現時尚有幾千至1萬盒口罩未發貨，又稱大部分是第二輪預售的客戶。他又再次揚言在2至3周內完成發貨。目前退貨比例約0.5%；退款則少於5%，他亦聲稱大部分已完成退款。

不過，據記者了解，事實上仍有第一輪客戶仍未取貨，並有不少買家仍在申請退款未獲處理。即使獲通知取貨，但地址亦是有誤。他們亦在Facebook群組「一合口罩苦主大聯盟」內表示，對一合口罩信心盡失，不會再相信其解釋。

記者：葉泳珊