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阿里巴巴香港創業者基金：投資步伐沒放慢 創業比賽JUMPSTARTER今日啟動

即市財經 16:57 2020/07/28

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阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，投資步伐不會因為疫情而放慢。

新冠肺炎疫情衝擊香港經濟，阿里巴巴 （09988） 香港創業者基金執行董事周駱美琪稱，現時初創業界艱難，但疫情爆發以來基金的投資步伐並沒有放緩，4月至6月期間已完成投資跨境支付公司Airwallex及環保材料科技公司Ecoinno，目前手頭也有4至5個項目正進行盡職調查，收計劃書的速度也沒有減慢。

周駱美琪表示，按以往經驗基金每年的投資額約2000萬至3000萬美元，今年因為疫情關係，初創公司無法飛往內地或東南亞等與其他投資者見面，令交易出現延遲，或會拖慢投資進度，但基金的投資步伐不會因為疫情而放慢。

阿里巴巴香港創業者基金創立逾4年來，已投資41家初創公司，周駱美琪指，當中4、5家公司受疫情正面影響，主要涉及物流、醫療科技、外賣、環保等行業，但旅遊及有實體店鋪的初創則遭遇困難，基金也有提供貸款計劃，協助公司度過難關。

疫情後或現新趨勢

周駱美琪預期，隨著在家辦公等增多，市場對線上解決方案需求增加，企業方案或成為未來趨勢，現時企業方案也為基金投資組合中佔比最大的行業，達27%，未來健康、環保等意識增加，料也將帶動初創成長。

阿里巴巴香港創業者基金年度活動JUMPSTARTER 2021今日正式啟動，即日起至2020年10月19日分三輪截至報名，9月至11月舉行初賽，在線以一對一方式進行200場初賽，明年3月舉行總決賽，勝出者可獲100萬美元投資額。

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