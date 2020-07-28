【蝕讓走人】外籍業主怯了　疫市蝕住沽

本地確診宗數連日破百，政府進一步收緊防疫措施，影響樓市交投氣氛，除了本地業主沽貨走人，就連外籍業主也怯了，情願蝕少少，也要及早沽貨走人。

市場消息指，西貢北港村單號屋，面積2,100平方呎，連700平方呎天台，原叫價2,180萬元放售，終減價80萬元，以2,100萬元易手，呎價約10,000元。

據了解，原業主為外籍人士，於2013年4月以2,150萬元購入上址，持貨逾7年，現賬面蝕50萬元。值得留意的是，北港村近期屢有外籍人士賣樓，勁蝕過百萬元。

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北港村位於西貢公路，鄰近西貢市中心，群山環抱，居住環境舒適。代理說，該村分為北港新村和舊村，約100座獨立屋，舊村多為原居民，密度較高，新村較開揚，樓齡也較新，吸引不少外藉人士購買。

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