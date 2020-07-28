【保險What's up】富衛夥八達通「好易畀」推儲蓄壽險　首年派息率4%　其後兩年2%

富衛推出「隨手賺儲蓄壽險計劃」 ，與八達通卡有限公司（「八達通」）的網上儲值支付平台「好易畀」（「O! ePay」）攜手合作，讓用戶簡易地投保富衛的「隨手賺」及繳付保費，同時管理儲蓄、賺取回報及提款。

「隨手賺」提供保單持有人首三個保單年度內「4-2-2」保證派息率，首年派息率為供款的4%，第二及第三保單年度派息率則為2%。「隨手賺」派息以日計算，並於每個保單週年日發放到保單持有人的戶口內，可供提取或滾存。此外，計劃提供戶口價值的105%作為身故賠償，以及相等於戶口價值100%或20,000港元（以較低者為準）的額外意外身故賠償。

透過八達通「好易畀」即可投保「隨手賺」。O! ePay Plus及O! ePay Pro介乎19至70歲（下次生日年齡）的賬戶持有人，持有香港永久性居民身份證及第二重身份證明文件（即回鄉證或護照），便可投保「隨手賺」。「隨手賺」的戶口價值可以用於增值O！ePay，客戶可提取保單金額至O! ePay以作日常使用一樣。

投保過程方便，客戶透過信用卡繳付首次保費300港元即可啟動，其後用戶由「好易畀」戶口繳付保費及提款次數不限，只要每次提存款項為300至5,000港元，而每天提款款項不超過5,000港元便可。每個保單年度的供款最高可達20,000港元，保單年期內供款上限為100,000港元。「隨手賺」不會對戶口價值提款收取費用。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，希望鼓勵大眾，特別是年輕新一代，培養良好的儲蓄習慣。是次與八達通「好易畀」合作將有助富衛將此訊息及嶄新的客戶體驗帶給更多港人。八達通行政總裁張耀堂則歡迎富衛成為O！ePay網上付款商戶之一。

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