  • 33°C
香港時間 : 2020728日 (二) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保險What's up】富衛夥八達通「好易畀」推儲蓄壽險　首年派息率4%　其後兩年2%

理財智慧 17:10 2020/07/28

分享：

富衛推出「隨手賺儲蓄壽險計劃」 ，與八達通卡有限公司（「八達通」）的網上儲值支付平台「好易畀」（「O! ePay」）攜手合作，讓用戶簡易地投保富衛的「隨手賺」及繳付保費，同時管理儲蓄、賺取回報及提款。

「隨手賺」提供保單持有人首三個保單年度內「4-2-2」保證派息率，首年派息率為供款的4%，第二及第三保單年度派息率則為2%。「隨手賺」派息以日計算，並於每個保單週年日發放到保單持有人的戶口內，可供提取或滾存。此外，計劃提供戶口價值的105%作為身故賠償，以及相等於戶口價值100%或20,000港元（以較低者為準）的額外意外身故賠償。

透過八達通「好易畀」即可投保「隨手賺」。O! ePay Plus及O! ePay Pro介乎19至70歲（下次生日年齡）的賬戶持有人，持有香港永久性居民身份證及第二重身份證明文件（即回鄉證或護照），便可投保「隨手賺」。「隨手賺」的戶口價值可以用於增值O！ePay，客戶可提取保單金額至O! ePay以作日常使用一樣。

投保過程方便，客戶透過信用卡繳付首次保費300港元即可啟動，其後用戶由「好易畀」戶口繳付保費及提款次數不限，只要每次提存款項為300至5,000港元，而每天提款款項不超過5,000港元便可。每個保單年度的供款最高可達20,000港元，保單年期內供款上限為100,000港元。「隨手賺」不會對戶口價值提款收取費用。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，希望鼓勵大眾，特別是年輕新一代，培養良好的儲蓄習慣。是次與八達通「好易畀」合作將有助富衛將此訊息及嶄新的客戶體驗帶給更多港人。八達通行政總裁張耀堂則歡迎富衛成為O！ePay網上付款商戶之一。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 保險What's up

最新專欄文章 更多

【保險What's up】保柏延伸網絡門診保障至本地視像診症　免50元藥物運費
2020/07/21
【保險What's up】保柏延伸網絡門診保障至本地視像診症　免50元藥物運費
【保險What's up】保誠夥浸大中醫推中醫健康管理服務　中醫面診及天灸享9折
2020/07/21
【保險What's up】保誠夥浸大中醫推中醫健康管理服務　中醫面診及天灸享9折
【保險What's up】AXA推身心支援App　設靜觀冥想導航
2020/07/16
【保險What's up】AXA推身心支援App　設靜觀冥想導航
【保險What's up】富衛夥養和推癌症復康規劃諮詢
2020/07/08
【保險What's up】富衛夥養和推癌症復康規劃諮詢
富衛保險 八達通 儲蓄壽險 派息 港元 儲蓄

上一篇文章

【新冠肺炎】情深丈夫每天探望67歲確診妻子 88歲確診老翁昨日離世

下一篇文章

【蝕讓走人】外籍業主怯了　疫市蝕住沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名家之言】任志剛：醞釀第三次金融危機　擔心美元大幅貶值甚於聯匯制度
【名家之言】任志剛：醞釀第三次金融危機　擔心美元大幅貶值甚於聯匯制度
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？
BNO入籍計劃「代價沈重」 入籍英國可能喪失香港居留權？