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【零售寒冬】奢侈品LV母企LVMH上半年淨利潤按年挫84% 惟中國次季反彈強勁

即市財經 16:38 2020/07/28

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LV母企LVMH次季收入按年跌38%，主因歐美市場收入大跌。

新冠肺炎重擊奢侈品行業，LV母企LVMH公布，上半年收入按年跌27%至183.9億元（歐元，下同），經營溢利跌68%至53億元，淨利潤大挫84%至32.7億元。

LVMH指，次季收入按年跌38%，主因歐美市場收入大跌，不過，6月生意有明顯復甦，受惠於中國市場次季強力反彈，亞洲市場表現持續改善。

展望未來，LVMH表示，將會進一步控制成本，並會選擇性地投資。現階段難以準確評估疫情對收入及全年業績的影響，而且不知道各營運地區的業務何時恢復正常，由於次季的業績受疫情重創，希望下半年可逐步復甦。

LVMH去年底敲定162億美元Tiffany＆Co收購項目，惟新冠肺炎疫情爆發後，屢次傳出交易生變的消息。LVMH表示，仍尊重和Tiffany＆Co之間的契約，計劃收購Tiffany＆Co的完成日期取決於最終監管機構的批准。

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