【零售寒冬】奢侈品LV母企LVMH上半年淨利潤按年挫84% 惟中國次季反彈強勁

▲ LV母企LVMH次季收入按年跌38%，主因歐美市場收入大跌。

新冠肺炎重擊奢侈品行業，LV母企LVMH公布，上半年收入按年跌27%至183.9億元（歐元，下同），經營溢利跌68%至53億元，淨利潤大挫84%至32.7億元。

LVMH指，次季收入按年跌38%，主因歐美市場收入大跌，不過，6月生意有明顯復甦，受惠於中國市場次季強力反彈，亞洲市場表現持續改善。

展望未來，LVMH表示，將會進一步控制成本，並會選擇性地投資。現階段難以準確評估疫情對收入及全年業績的影響，而且不知道各營運地區的業務何時恢復正常，由於次季的業績受疫情重創，希望下半年可逐步復甦。

LVMH去年底敲定162億美元Tiffany＆Co收購項目，惟新冠肺炎疫情爆發後，屢次傳出交易生變的消息。LVMH表示，仍尊重和Tiffany＆Co之間的契約，計劃收購Tiffany＆Co的完成日期取決於最終監管機構的批准。

相關文章：【LV9折】LVMH旗下電商網站24S「SALE」 終年不打折的LV現時9折（附教學）

LVMH傳考慮要求Tiffany降收購作價 交易或現變數（第二版）

【名牌裁員】CHANEL擬要求港分店員工自行離職或放4個月無薪假

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁