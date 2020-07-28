【樓市現象】疫情告急限聚令加辣 業主急走貨 豪宅連錄蝕讓 又一居蝕逾300萬沽出

新冠肺炎疫情於兩個星前開始告急，更多業主願意減價沽貨，政府再收緊限聚令，準買家睇樓意欲更低。最近市場大額蝕讓成交再現，其中九龍塘又一居業主蝕逾307萬元離場。

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利嘉閣地產高級市務經理李琪峰透露，該行新近促成九龍塘又一居13座中層B室單位的二手成交，單位實用面積約737平方呎，為三房套連工人套間隔。單位放盤至今約1個月，業主原開價1,600萬元，日前以1,520萬元以交吉形式完成交易，減價80萬元或約5%，折合實用面積呎價約20,624元，成交呎價也創屋苑一年多以來新低。

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據悉，原業主在2019年7月以約1,660萬元買入上述單位作收租用途，由於趕移民，故持貨約1年多就沽出單位，現沽出轉手帳面蝕讓約140萬元，加上需繳付10%額外印花稅即152萬元，加上代理佣金，預計總蝕讓逾307萬元或約18%。

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李琪峰表示，目前又一居放盤約有25個，實用面積450平方呎的單位，入場費由910萬元起。他指出，疫情下不少準買家不敢睇樓，放盤業主為求沽貨，願意減價的幅度可高達1成左右。限聚令收緊至不可多於2人，但李琪峰指又一居這類金額較大的屋苑，準買家始終要睇樓才能決定會否購入單位，故限聚令對屋苑成交量一定有影響。

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此外，市傳指東涌海珀名邸單號屋，實用面積2,355平方呎，原本以2,550萬元放盤，最後以2,300萬元易手，實用面積呎價9,766元，創屋苑數年來新低。據悉原業主於2011年以約2,550萬元購入單位，若連同印花稅及代理佣金等雜項支出，帳面蝕讓約380萬元離場。

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