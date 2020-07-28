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【零售寒冬】疫情打擊零售業　小店生意跌6成仍要交貴租

商業 16:27 2020/07/28

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本港疫情繼續衝擊零售業，受訪小店均表示，疫情令生意下跌，昂貴租金成為小店的致命傷。(資料圖片)

本港疫情繼續衝擊零售業，香港零售管理協會今日向全港商鋪業主發公開信，提出停止收回欠租店舖及取消底租兩大請求。受訪小店均表示，疫情令生意下跌，昂貴租金成為小店的致命傷。

【零售寒冬】零售協會公開呼籲商鋪業主　停止收回欠租店舖＋取消底租

旺角時裝店WANTTNAW創辦人徐小姐指，第三波疫情拖累生意跌一半，租金佔成本三分之一。早前防疫抗疫基金下，零售商戶獲8萬元資助，徐坦言，資助只夠交租3個月，但疫情至今生意遠超3個月錄得跌幅，「整份津貼全用來交租」。她不寄望政府有更多津貼，「食肆全面禁堂食，都未獲新一輪資助，何時才輪到零售業？」被問及會否結業，她表示，結業後恐怕難於找新工作，唯有繼續捱下去。

【全日禁堂食】葵廣食肆人流減拖累零售　服裝店：生意跌無可跌

綠悠悠有機產品董事謝慶立透露，現時零售生意按年大跌6成，形容「僅僅夠交租」，但仍有工資、水電費等開支。曾去信請求業主減租，但疫情至今仍不獲減租，然而搬遷成本高，唯有繼續等待疫情過去。至於政府的8萬元資助，謝表示，只夠交1個月租金，幫補開支有限，但不能經常指望政府的津貼。

【禁堂食】限聚令禁堂食　估計8月生意跌8成逾3000食肆暫停營業

記者：朱悅瀅

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