【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊

▲ 為鼓勵旅客出遊，阿聯酋航空成為首間提供新冠肺炎保險的航空公司，承包旅客接受入境隔離、感染新冠肺炎的治療，甚至不治死亡後的殮葬費用。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創旅遊業，各地封關措施，航班減少甚至停飛，多間航空公司先後陷入財困。為鼓勵旅客出遊，阿聯酋航空成為首間提供新冠肺炎保險的航空公司，承包旅客接受入境隔離、感染新冠肺炎的治療，甚至不治死亡後的殮葬費用。

阿聯酋航空表示，所有旅客都可免費受惠相關保險服務，不需提前申請。若飛往的目的地需要接受入境隔離，保險會支付旅客接受兩周酒店隔離的費用，每日100歐元（約911港元）。若感染新冠肺炎需接受治療，阿聯酋航空將支付醫療費用達150,000歐元（約1,367,142港元）；若不幸身故，保險亦涵蓋殮葬費達1,500歐元（約13,671港元）。

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保險服務有效31日，由旅客出行當天計算。整個計劃會維持至10月底，屆時或有疫苗面世。

疫情下旅遊業萎縮，全球航空業航空今年損失840億歐元（約7656億港元），營業額較去年下跌5成，各大航空公司陷入財困，掀起裁員潮，包括國泰航空、美國航空等。阿聯酋航空亦在6月宣布裁員9000人。

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記者：葉芷樺