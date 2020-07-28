  • 34°C
香港時間 : 2020728日 (二) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】阿聯酋航空保險包隔離、治療、殮葬 吸引旅客出遊

環球社會熱點 16:17 2020/07/28

分享：

為鼓勵旅客出遊，阿聯酋航空成為首間提供新冠肺炎保險的航空公司，承包旅客接受入境隔離、感染新冠肺炎的治療，甚至不治死亡後的殮葬費用。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創旅遊業，各地封關措施，航班減少甚至停飛，多間航空公司先後陷入財困。為鼓勵旅客出遊，阿聯酋航空成為首間提供新冠肺炎保險的航空公司，承包旅客接受入境隔離、感染新冠肺炎的治療，甚至不治死亡後的殮葬費用。

阿聯酋航空表示，所有旅客都可免費受惠相關保險服務，不需提前申請。若飛往的目的地需要接受入境隔離，保險會支付旅客接受兩周酒店隔離的費用，每日100歐元（約911港元）。若感染新冠肺炎需接受治療，阿聯酋航空將支付醫療費用達150,000歐元（約1,367,142港元）；若不幸身故，保險亦涵蓋殮葬費達1,500歐元（約13,671港元）。

【美國疫情】700人違令瘋狂派對 警方5小時清場

【美國經濟】每周派近5000救濟金鼓勵失業? 耶魯研究指並無其事

保險服務有效31日，由旅客出行當天計算。整個計劃會維持至10月底，屆時或有疫苗面世。

疫情下旅遊業萎縮，全球航空業航空今年損失840億歐元（約7656億港元），營業額較去年下跌5成，各大航空公司陷入財困，掀起裁員潮，包括國泰航空、美國航空等。阿聯酋航空亦在6月宣布裁員9000人。

【新冠疫苖】疫苗最貴賣312元？藥廠也傾向平售

【移民新西蘭】「不會仿傚英澳接收港人」新西蘭拒開閘

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：葉芷樺

相關文章

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎
2020/07/27
【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎
【全日禁堂食】戶外食飯戴口罩 以色列發明遙控口罩
2020/07/27
【全日禁堂食】戶外食飯戴口罩 以色列發明遙控口罩
【全日禁堂食】美國餐飲業蒸發400萬職位 難成2008年經濟復甦火車頭
2020/07/27
【全日禁堂食】美國餐飲業蒸發400萬職位 難成2008年經濟復甦火車頭
譚德塞：新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」
2020/07/27
譚德塞：新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」
【美國疫情】特朗普國安顧問確診 白宮權力核心也中招
今日
【美國疫情】特朗普國安顧問確診 白宮權力核心也中招
傳染病 疫情 酒店 治療 航空業 航空 出入境管制 阿聯酋 阿聯酋航空 疫苗

下一篇文章

馬來西亞前總理納吉布7項罪名全成立 涉一馬發展弊案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試
【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間16:00）
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業
【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業